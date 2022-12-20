Tử vi 3 ngày tới (21, 22, 23/12), 3 con giáp vượng quý nhân phù trợ, cứ bước ra đường đụng trúng tài trúng lộc, may mắn đủ đường

Tuy nhiên, 3 ngày tới (21, 22, 23/12), trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Thìn sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc. Trong thời điểm tài vận này, tài lộc của con giáp này thậm chí còn tăng lên nữa.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn vốn là con giáp có mệnh phú quý, vì vậy đối với con giáp này, thứ bản mệnh cần nhất chính là cơ hội. Khoảng thời gian trước, đường tài lộc của tuổi Thìn có thể không được lý tưởng, dẫn đến nhiều thất bại và đen đủi ngoài ý muốn trong cuộc sống, sinh hoạt tương đối chật vật.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, 3 ngày tới (21, 22, 23/12), cuộc sống tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ. Thời gian tới, con giáp này, cũng là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công, vận may bản mệnh lội ngược dòng, quý nhân tề tựu bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để người tuổi này thăng hoa.

Công việc của bản mệnh ngày càng thuận lợi, giúp người tười này kiếm thêm thu nhập. Chất lượng cuộc sống của bản mệnh nhờ đó cũng được cải thiện.

Vận may của người cầm tinh con Chuột sẽ luôn hanh thông, mặc dù cuộc sống có chút bộn bề lo toan - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, nếu những người tuổi Tý nắm bắt được cơ hội này, thì sẽ trở thành những người giàu có, tiền bạc dư dả, muốn đầu tư thì đầu tư, muốn tận hưởng thì cũng không thành vấn đề. Vận may của người cầm tinh con Chuột sẽ luôn hanh thông, mặc dù cuộc sống có chút bộn bề lo toan, bản mệnh vẫn sẽ vượt qua mọi thứ.

Tuy nhiên, cung Quan Lộc của con giáp tuổi Tý cho thấy, vận mệnh của người tuổi này sẽ có nhiều biến động, mọi thứ có thể khó khăn vào một giai đoạn nhất định, nhưng sau đó thì thăng hoa vượt trội, làm tiền đề để như ý vẹn toàn. Bên cạnh đó, thời gian này sẽ là thời điểm tốt nhất để tuổi Tý phát huy thế mạnh, cuộc sống tương lai ngày càng thành công.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Con giáp này có năng lực xuất sắc lại có chí tiến thủ nên đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng là kiểu người quang minh lỗi lạc, không dùng thủ đoạn xấu để đạt thành công.

Công việc của bản mệnh cũng có bước tiến khiến những người xung quanh nể phục, ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, do gặp sao xấu nên vận thế của tuổi Ngọ không quá tốt đẹp. Công việc, thu nhập của con giáp này dường như dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá. Tuy nhiên, 3 ngày tới (21, 22, 23/12), tuổi Ngọ có thể bước vào giai đoạn gặp thời đổi vận.

Cát tinh phù trợ, cát vận kéo đến liên tục, con giáp này càng ngày càng gặt hái được nhiều tài lộc, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, tiền tích lũy cũng ngày một dày. Công việc của bản mệnh cũng có bước tiến khiến những người xung quanh nể phục, ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.