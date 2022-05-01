Tử vi 3 ngày tới (2/5 - 4/5), cát lộc trời ban, tiền vàng đầy tủ, 3 con giáp vận trình lên hơn, công danh hưng vượng, thuận đường thăng quan, tiến chức

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 21:05

Tử vi 3 ngày tới (2/5 - 4/5), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc đầy nhà, sống trong cảnh giàu sang, sung sướng.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trong 3 ngày tới diễn ra tương đối dễ dàng. Nhờ có Thực Thần nâng đỡ mà con giáp này có thể đón nhận nhiều điều tươi mới trong công việc của mình. Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập rủng rỉnh đem lại cho tuổi Sửu cuộc sống thoải mái, sung túc hơn bao giờ hết.

Trong tình cảm,người độc thân và cả những người đã lập gia đình đều tận hưởng những phút giây thoải mái, hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đừng vì quá phấn khích mà trêu đùa quá mức gây tổn thương đến người bên cạnh.

con giap may man 1
Công việc của người tuổi Sửu trong 3 ngày tới diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón nhận tin vui về mặt tài lộc trong 3 ngày tới. Thần Tài trợ mệnh, sự nghiệp của con giáp có những bước tiến khá triển vọng. Sau một khoảng thời gian cố gắng phấn đấu, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. 

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của con giáp cũng có những bước tiến mới. Bản mệnh và nửa kia tâm đầu ý hợp, cả hai cùng nhau vượt qua thử thách để có thể ở bên nhau. Chuyện tình của cặp đôi được dự đoán sẽ có kết quả viên mãn trong tương lai gần.

con giap may man 2
Người tuổi Thân đón nhận tin vui về mặt tài lộc trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không có nhiều vấn đề cần phải lo lắng trong 3 ngày tới. Bạn được nhiều người quan tâm giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao tốt cũng mang về không ít nguồn lợi cho bạn tiến bước. Vấn đề tài chính của bản mệnh khá dư dả trong thời điểm này. Dù vậy, bạn quên chuẩn bị một khoản tiết kiệm ngay sau khi nhận lương để đề phòng cho tương lai cần dùng nhé.

Chuyện tình cảm ổn định, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận tình cảm mới.

con giap may man 3
Người tuổi Tuất không có nhiều vấn đề cần phải lo lắng trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 5/1/2022, vận trình sa sút, 3 con giáp gánh trọn hàm oan, tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, khó mà ‘trở mình’, thay đổi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 5/1/2022, vận trình sa sút, 3 con giáp gánh trọn hàm oan, tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, khó mà ‘trở mình’, thay đổi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 2/5/2022, 3 con giáp xui xẻo chịu đủ vận xui, công danh thụt lùi, lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 3 ngày tới Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 50 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 20 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng