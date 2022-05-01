Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 5/1/2022, vận trình sa sút, 3 con giáp gánh trọn hàm oan, tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, khó mà ‘trở mình’, thay đổi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 2/5/2022, 3 con giáp xui xẻo chịu đủ vận xui, công danh thụt lùi, lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình sa sút, có điềm báo xấu. Bản mệnh dễ xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Những hiểu lầm chồng chất khiến con giáp khó lòng trở mình. Dần hãy học cách lắng nghe và tiếp nhận lời khuyên hữu ích từ những người đáng tin cậy.

Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý cẩn thận hơn trong các hoạt động thường ngày, tránh bị tiểu nhân nắm thóp, gây hại đến vận mệnh về sau.

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình sa sút, có điềm báo xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai nên hết sức cẩn trọng trước sau. Những khó khăn có thể xảy ra bất ngờ khiến con giáp trở tay không kịp. Lúc mà bạn đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại phải xốc lại tinh thần để làm việc. Thế nhưng, con giáp cũng không nên “than thân trách phận” vì điều đó chỉ khiến tinh thần của bạn tệ hơn.

Gia đạo có chút bất ổn, khoảng cách giữa các thành viên ngày càng xa và nếu con giáp xui x không khéo léo trong cách xử lý sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt.

Người tuổi Mão trong thứ Hai nên hết sức cẩn trọng trước sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp họa tiểu nhân quấy phá khiến vận trình lao dốc không phanh. Con giáp luôn cố gắng trong mọi việc nhưng cứ gần thành công thì lại bị đạp đổ. Đừng để bản thân bị lợi dụng vì tin người quá đáng.

Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp họa tiểu nhân quấy phá khiến vận trình lao dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-hai-ngay-5-1-2022-van-trinh-sa-sut-3-con-giap-ganh-tron-ham-oan-tien-tai-tieu-tan-su-nghiep-lam-nguy-kho-ma-tro-minh-thay-doi-465768.html