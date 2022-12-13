Tử vi 3 ngày liên tiếp (14, 15, 16/12) dự đoán, 3 con giáp cực thành công, đón vạn điều như ý, trăm điều lành, tiền tài dắt túi rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 22:57

Không còn nghi ngờ gì, đây chính là 3 con giáp "số hưởng" nhất, vận trình cực suôn sẻ trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Bạn là người sống cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong công việc, con giáp rất trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình. Nhờ sự hiền lành đó mà bạn có thiên thời - địa lợi - nhân hòa giúp từng bước vươn lên trong sự nghiệp. 

Đặc biệt càng về cuối năm 2022, nhất là trong 3 ngày tiếp theo bạn sẽ càng có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, hãy nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (14, 15, 16/12) dự đoán, 3 con giáp cực thành công, đón vạn điều như ý, trăm điều lành, tiền tài dắt túi rủng rỉnh - Ảnh 1
3 ngày tiếp theo tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có bản tính hào phóng, rất ổn định và tràn đầy thái độ tích cực. Họ kiên định chờ đợi cơ hội trong lĩnh vực sự nghiệp để có thể bứt phá.

Bản mệnh sẽ không đối mặt với mọi thứ với thái độ thiếu kiên nhẫn mà luôn nhẫn nại tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để giúp mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Bước sang 3 ngày tới, vận trình của Mùi sẽ ổn định hơn. Họ tìm được vị trí của bản thân trong sự nghiệp. Họ nhìn thấy rõ cơ hội của mình nhưng không nóng vội, gấp gáp mà vững chắc từng bước tiến tới mục tiêu đã định. Đây là lúc mọi việc đối với Hợi đều suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, vận khí mạnh mẽ.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (14, 15, 16/12) dự đoán, 3 con giáp cực thành công, đón vạn điều như ý, trăm điều lành, tiền tài dắt túi rủng rỉnh - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày tới, vận trình của Mùi sẽ ổn định, thăng hoa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề nhưng sau đó con đường công danh vì vậy mà “thuận buồm xuôi gió”. Bắt đầu từ 3 ngày tiếp theo, cuộc sống của người tuổi Sửu luôn rộn ràng, nhiều biến động theo chiều hướng tích cực, thậm chí mang tính đột phá lớn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa chính là điều kiện cần và đủ để người cầm tinh con Trâu có cơ hội “thay da đổi thịt”, thay đổi vận mệnh. Trong 3 ngày tới, nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim, lại có Lục hợp trợ giúp, tài lộc của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, quan lộc thênh thang rộng mở.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (14, 15, 16/12) dự đoán, 3 con giáp cực thành công, đón vạn điều như ý, trăm điều lành, tiền tài dắt túi rủng rỉnh - Ảnh 3
Bắt đầu từ 3 ngày tiếp theo, cuộc sống của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ, quan lộc thênh thang rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi

Nhờ sống hiền lành, lương thiện nên 3 con giáp này được người xung quanh yêu quý, hỗ trợ trong cuộc sống từ thứ Tư (14/12).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới con giáp may mắn 3 ngày tới tử vi ngày 14/12 tử vi ngày 15/12 tử vi ngày 16/12

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 33 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 18 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 47 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc