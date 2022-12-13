Đến cuối tuần này (17-18/12),Thiên Tài báo hiệu tài lộc, 3 con giáp nỗ lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 14:37

Được trời thương nên cuối tuần này, 3 con giáp này giàu sang bất ngờ, đổi đời nhanh chóng mặt.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, Mão luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian trước đây, người tuổi Mão bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Bản mệnh cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Tuy nhiên, đến cuối tuần vận may của Mão tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của bản mệnh đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn.

Những người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Dần làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi. Càng ngày càng tụ khí, tụ tài.

Đến cuối tuần này (17-18/12),Thiên Tài báo hiệu tài lộc, 3 con giáp nỗ lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Đến cuối tuần vận may của Mão tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của bản mệnh đều trở thành hiện thực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên cuối tuần có nhiều điểm sáng đáng mừng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực, mang đến niềm vui cho con giáp này.

Sự nghiệp của tuổi Dậu có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ còn đang dang dở, học thêm nhiều kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tài chính của tuổi Dậu ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Dậu có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. Dù vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý quản lý tài chính, tránh tiêu tiền lãng phí.

Đến cuối tuần này (17-18/12),Thiên Tài báo hiệu tài lộc, 3 con giáp nỗ lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên cuối tuần có nhiều điểm sáng đáng mừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần thông minh, nhạy bén và sống trách nhiệm. Con giáp này dung dị, chan hòa và chẳng bao giờ vì lợi ích của mình mà kèn cựa, chơi xấu người khác. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp Dần là người chủ động giúp đỡ, hỗ trợ những kẻ đã từng “ném đá giấu tay” mình.

Nhờ phúc phần đã tích được, trong cuối tuần này, Dần sẽ gom hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này con giáp này sẽ có cơ may thăng tiến ngoạn mục, số dư trong tài khoản cộng thêm tới tấp.

Đến cuối tuần này (17-18/12),Thiên Tài báo hiệu tài lộc, 3 con giáp nỗ lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Trong cuối tuần này, Dần sẽ gom hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thứ Ba (13/12/2022), 3 con giáp có cuộc sống vương giả, vận trình vụt sáng như sao, cuối năm trúng số bạc tỷ

Thứ Ba (13/12/2022), 3 con giáp có cuộc sống vương giả, vận trình vụt sáng như sao, cuối năm trúng số bạc tỷ

Tử vi nói rằng3 con giáp này sẽ có ngày thứ Ba (13/12/2022) suôn sẻ, tài lộc dồi dào.

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