Hôm nay (20/11 âm lịch), 3 con giáp có đường công danh 'như diều gặp gió', tài vận khởi sắc, 'đếm tiền mỏi tay' ai nấy cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 02:55

Hôm nay (20/11 âm lịch), vận trình của những con giáp này có sự biến động đáng kể.

Tuổi Mùi

Theo tử vi hôm nay, tuổi Mùi gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ liên quan đến sự nghiệp khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng bởi xung quanh có rất nhiều tấm gương đáng để bạn học tập. 

Tài chính phát triển thuận lợi, tranh thủ thời điểm vàng son này tiến hành các dự định đặt ra từ trước đó ắt sẽ thu lợi về tay. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh gặp thời mà phát đạt. 

Tình cảm có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, vận đào hoa nở rộ hỗ trợ người độc thân tìm được đối tượng thích hợp. Các cặp đôi lại càng có thời gian hâm nóng tình cảm.

Hôm nay (20/11 âm lịch), 3 con giáp có đường công danh 'như diều gặp gió', tài vận khởi sắc, 'đếm tiền mỏi tay' ai nấy cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Theo tử vi hôm nay, tuổi Mùi gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ liên quan đến sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong giai đoạn này có nhiều điểm sáng. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh mang đến không ít tin vui trong công việc, tài lộc của con giáp này.

Công việc của người tuổi Mão có sự phát triển thuận lợi. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều thu được kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích nhất định, không lãng phí công sức đã bỏ ra. Bản mệnh còn được hưởng cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Đây là ngày vượng vận quý nhân đối với người tuổi Mão. Con giáp này được hỗ trợ nhiều mặt nên làm gì cũng thuận lợi.

Bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của tuổi Mão cũng tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn.

Hôm nay (20/11 âm lịch), 3 con giáp có đường công danh 'như diều gặp gió', tài vận khởi sắc, 'đếm tiền mỏi tay' ai nấy cũng ghen tỵ - Ảnh 2
Vận trình của người tuổi Mão trong giai đoạn này có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách nhiệt tình, dũng cảm. Con giáp này không sợ thất bại và có thể dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau. Bản mệnh có thể phát huy hết lợi thế của mình trong công việc và nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Tuổi Dần cũng là người biết sử dụng đồng tiền và suy nghĩ cho tương lai. Con giáp này có thể tìm được cơ hội thành công ngay từ khi còn trẻ. Nhìn chung, người tuổi Dần có thể tạo nên bước đột phá, tài lộc dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Bước vào những ngày 13/12, tuổi Dần có vận trình vượng phát. Bản mệnh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, tiền bạc rủng rỉnh. May mắn đến liên tiếp, tuổi Dần càng hăng hái hơn trong công việc, thu nhập hứa hẹn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Hôm nay (20/11 âm lịch), 3 con giáp có đường công danh 'như diều gặp gió', tài vận khởi sắc, 'đếm tiền mỏi tay' ai nấy cũng ghen tỵ - Ảnh 3
Bước vào những ngày 13/12, tuổi Dần có vận trình vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp 'mở bát' vận may, sắm vàng mỏi tay, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ

Từ thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp 'mở bát' vận may, sắm vàng mỏi tay, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ

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