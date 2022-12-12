Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), trời ban phúc đức, 3 con giáp không thắng lớn cũng trúng đậm, không thành đại gia tiền tỷ cũng có tài sản đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 14:43

Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12) là thời điểm 3 con giáp này hốt vàng, hốt bạc về đầy tay, giàu có ngay phút chốc.

Tuổi Mùi

Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), tuổi Mùi được sao Bách Việt và sao Hồng Loan trợ mệnh mà vận đào hoa lên tầm cao mới, chuẩn bị tinh thần mà đón tin vui trong chuyện tình cảm đi nhé! Dù là người độc thân hay là người đã có đôi có cặp, cũng không thể phủ nhận sự ấm êm trong ngày này. 

Bên cạnh đó, sự nghiệp hanh thông, bản mệnh giải quyết được công việc vô cùng nhanh chóng nhờ tập trung cao độ trong phong cách làm việc, tuổi Mùi không ngần ngại giải quyết những vấn đề hóc búa tồn đọng bấy lâu nay khiến lãnh đạo vô cùng ấn tượng.

Cơ hội thăng tiến đang đến rất gần với bạn. Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tin vui về tài lộc. Người làm công nhận được nhiều khoản thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra. Còn người làm ăn kinh doanh, đây là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), trời ban phúc đức, 3 con giáp không thắng lớn cũng trúng đậm, không thành đại gia tiền tỷ cũng có tài sản đáng mơ ước - Ảnh 1
Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), cơ hội thăng tiến đang đến rất gần với tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12) nếu có các dự định, kế hoạch quan trọng, tuổi Mão có thể tranh thủ khoảng thời gian đầu tuần để mạnh dạn tiến hành. Đó là lúc vượng vận khí nhất, tỷ lệ thành công cũng cao hơn, đảm bảo cho con giáp này mọi việc diễn ra suôn sẻ và cũng dễ có quý nhân giúp đỡ.

Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi tiền của tuổi Mão. Dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn. 

Ngoài ra, sức khỏe đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, bản mệnh là người quá tham công tiếc việc. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà quên chăm sóc cho bản thân, nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật nhiều, nếu không sau này sẽ thấy hối hận.

Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), trời ban phúc đức, 3 con giáp không thắng lớn cũng trúng đậm, không thành đại gia tiền tỷ cũng có tài sản đáng mơ ước - Ảnh 2
Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi tiền của tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ là người điềm đạm, nói ít làm nhiều. Điều quan trọng nhất đối với họ là họ được sống tử tế, lương thiện và không làm việc gì trái với lương tâm. Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh nên công việc và chuyện tình cảm ngày một suôn sẻ.

Thời gian này, người tuổi này được Thần Tài che chở nên sự nghiệp kinh doanh hanh thông thấy rõ. Nhờ tiếp cận đúng khách hàng, họ ký hợp đồng nhanh chóng, thương vụ diễn ra nhanh gọn. Người làm kinh doanh cũng buôn bán lợi nhuận thu về cao hơn thấy rõ.

Họ làm ăn buôn bán bằng cái tài và cái tâm nên được khách hàng tin tưởng. Ngoài sự nghiệp thành công, trong tháng này người tuổi Ngọ cũng có vận đào hoa nở rộ, họ có cơ hội gặp gỡ với người khác phái có hoàn cảnh, trình độ tương đương với mình.

Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), trời ban phúc đức, 3 con giáp không thắng lớn cũng trúng đậm, không thành đại gia tiền tỷ cũng có tài sản đáng mơ ước - Ảnh 3
Đúng 4h sáng thứ Ba (13/12), tuổi Ngọ được phúc tinh chiếu mệnh nên công việc và chuyện tình cảm ngày một suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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