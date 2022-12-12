Trong 3 ngày tới (13, 14, 15/12), 3 con giáp Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, quý nhân hậu thuẫn, đón trọn tin vui công danh, tiền tài

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 14:26

Tử vi 3 ngày tới cho hay từ ngày 13/12 đến 15/12/2022, có những con giáp gặp may mắn, được Cát Tinh chiếu mệnh.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 3 ngày tới, tuổi ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra càng ổn thỏa, khó khăn tuy vẫn còn tồn đọng nhưng bằng ý chí vững vàng, sự quyết tâm và quý nhân dìu dắt mà bạn vượt qua nhanh chóng. 

Vận trình tài lộc thăng hạng, nguồn thu nhập rộng mở, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều đón vận may, buôn may bán đắt, khách cũ thì nhớ, khách mới thì mong. 

Tình cảm nhìn chung hạnh phúc, êm đềm; người độc thân nếu đang có tình cảm với ai thì hãy chủ động tích cực tiến tới mới mong dành được tình yêu từ họ, mau chóng tìm cơ hội ngỏ lời với đối phương. 

Trong 3 ngày tới (13, 14, 15/12), 3 con giáp Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, quý nhân hậu thuẫn, đón trọn tin vui công danh, tiền tài - Ảnh 1
Theo tử vi 3 ngày tới, tuổi ngọ gặp được may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp dự báo, tuổi Tuất có nhiều việc phải làm. Khối lượng công việc cuối năm khá lớn, mà sức người có hạn nên có nhiều thời điểm tưởng chừng bản mệnh không thể cáng đáng nổi. Con giáp này nên hoạt động theo nhóm để đạt kết quả tốt nhất.

Đừng quá lo lắng, quý nhân ở bên nâng đỡ, giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Vận trình tài chính khá tốt, tuổi Tuất không cần phải lo lắng. Hơn thế nữa cả nguồn thu chính và phụ đều tăng ngay từ thời gian này. Con giáp này có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều.

Ở thời điểm này, các cặp đôi có nhiều cơ hội để quan tâm cho nhau hơn và cùng nhau chia sẻ các dự định sắp tới. Đối với người độc thân nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Trong 3 ngày tới (13, 14, 15/12), 3 con giáp Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, quý nhân hậu thuẫn, đón trọn tin vui công danh, tiền tài - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày tới, tuổi Tuất có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có năng lực vượt trội, ước mơ và tham vọng mạnh mẽ. Họ thường thể hiện được khả năng và nỗ lực nổi bật so với những người cùng ngành nghề với mình. Đặc biệt là với những người làm kinh doanh, họ nhạy cảm với tiền bạc và luôn tự tạo ra cơ hội cho riêng mình.

Trong 3 ngày tới, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn bội phần. Được Thần Tài ưu ái, họ kinh doanh trúng quả đậm, lợi nhuận tăng lên đáng kể. Những khoảng đầu tư của họ từ trước đến giờ đã bắt đầu sinh lời. Con giáp này đang đi đúng hướng, vì vậy hãy giữ tinh thần và nỗ lực hơn nữa.

Người tuổi Dần trong 3 ngày này cũng có chuyện tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Người còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình.

Trong 3 ngày tới (13, 14, 15/12), 3 con giáp Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, quý nhân hậu thuẫn, đón trọn tin vui công danh, tiền tài - Ảnh 3
Trong 3 ngày tới, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn bội phần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hết hôm nay (12/12), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', cuộc sống ngập trong nhung lụa, hưng thịnh bất ngờ

Hết hôm nay (12/12), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', cuộc sống ngập trong nhung lụa, hưng thịnh bất ngờ

Hết hôm nay (12/12) có 3 con giáp có quý nhân phù trợ, giúp thoát khỏi khó khăn mà tìm thấy thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 13/12 tử vi ngày 14/12 tử vi ngày 15/12 con giáp may mắn 3 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 4 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng