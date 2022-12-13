Hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022, vận may đổ như mưa, 3 con giáp phúc đức tràn về, tài vận đang dần khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 04:42

Hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022 có 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp về phương diện tài lộc, tài chính.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn khi bước sang ngày 13/12 khi gặp được nhiều điều như ý kiên quan đến phương diện sự nghiệp. Bản mệnh vốn thông minh, tự tin nên được cấp trên nhìn thấy từ rất lâu, sự để ý này lại càng khiến cơ hội thăng tiến của bạn đến gần. 

Hãy tin tưởng vào sức mạnh, năng lực của bản thân mà chợp lấy cơ hội, thành công trong tầm tay chỉ chờ bạn phát huy mà thôi. Tài chính cũng từ đó mà tăng tiến không ngừng nghỉ, đặc biệt bước vào thời điểm cuối tuần lại càng phát tài nở rộ.

Người làm công ăn lương không thiếu các khoản thưởng nóng kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư trước đó. Hãy giữ cho mình trạng thái tinh thần thoải mái, đừng cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, lao lực đến nhanh. Cố gắng cân đối sự nghiệp và cuộc sống ổn thỏa. 

Hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022, vận may đổ như mưa, 3 con giáp phúc đức tràn về, tài vận đang dần khởi sắc - Ảnh 1
Tuổi Thìn bước sang ngày 13/12 gặp được nhiều điều như ý kiên quan đến phương diện sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình ngày 13/12 của tuổi Dần được dự báo diễn ra khá êm đẹp. Con giáp này không gặp trở ngại lớn, không phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Bản mệnh nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.

Đây cũng là thời điểm các khoản lương, thưởng đến tiên tiếp. Tài chính của tuổi Dần sẽ ngày một vững mạnh. Ngoài làm công ăn lương đón cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh cũng hái ra tiền vào thời gian này.

Tình cảm êm ấm, rất có thể sẽ có một chuyến du lịch đến với đôi bạn, với người độc thân nên có sự mở lòng mình, tránh để nỗi đau quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. 

Hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022, vận may đổ như mưa, 3 con giáp phúc đức tràn về, tài vận đang dần khởi sắc - Ảnh 2
Vận trình ngày 13/12 của tuổi Dần được dự báo diễn ra khá êm đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn có tính cách yêu đời, hóm hỉm. Con giáp này luôn làm việc chăm chỉ để tiến bước lên phía trước. Bản mệnh quảng giao, khéo léo trong giao tiếp nên thường nhiều bạn bè. Đi đến đâu tuổi Thân cũng có quý nhân phù trợ.

Tử vi dự báo rằng, ngày 13/12, tuổi Thân có quý nhân đưa đường chỉ lối, làm việc gì cũng đạt kết quả tốt mà không cần bỏ ra nhiều công sức. Thời đến, con giáp này cần nắm bắt và tận dụng hết các cơ hội xuất hiện trước mắt. Như vậy, bản mệnh có thể tăng nguồn thu nhập lên đáng kể. Tuy nhiên, người tuổi Thân cũng cần chú ý, kiếm được nhiều không có nghĩa là được tiêu nhiều. Vẫn nên quản lý tiền bạc một cách cẩn thận, ưu tiên cho việc tiết kiệm và đầu tư thay vì chi tiêu hoang phí.

Hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022, vận may đổ như mưa, 3 con giáp phúc đức tràn về, tài vận đang dần khởi sắc - Ảnh 3
Ngày 13/12, tuổi Thân có quý nhân đưa đường chỉ lối, làm việc gì cũng đạt kết quả tốt mà không cần bỏ ra nhiều công sức. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp 'mở bát' vận may, sắm vàng mỏi tay, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ

Từ thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp 'mở bát' vận may, sắm vàng mỏi tay, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ

Từ thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp có được cơ hội kiếm tiền quý giá dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 13/12 tử vi ngày 13/12 tu vi ngay 13/12

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 22 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 29 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 49 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 57 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 59 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới