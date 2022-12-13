Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 16:22

Nhờ sống hiền lành, lương thiện nên 3 con giáp này được người xung quanh yêu quý, hỗ trợ trong cuộc sống từ thứ Tư (14/12).

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Bước sang thứ Tư (14/12), con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ thôi thúc bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Bước sang thứ Tư (14/12), tuổi Ngọ sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bản chất ít nói và trầm tĩnh. Họ có lối sống không mấy sôi nổi, cũng không chủ động va chạm, cạnh tranh với người khác.

Bản mệnh thà giữ vị trí khiêm tốn còn hơn là làm những việc gây chú ý. Người tuổi Thìn cũng xa rời các đám đông ồn ào, không thích tụ tập càng không thích bon chen, tranh đấu.

Bước sang thứ Tư (14/12) là thời gian mà sự nghiệp của Thìn phát triển ổn định. Bản mệnh không còn hoang mang, bất ổn mà tâm tính đã trầm ổn, kiên định hơn. Lý do là bởi Thìn không còn chịu áp lực về kinh tế, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn.

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Bước sang thứ Tư (14/12) là thời gian mà sự nghiệp của Thìn phát triển ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vốn được mệnh danh là con giáp biểu tượng cho sự thông minh, nhanh nhạy, những người tuổi Dần sẽ rất may mắn về đường tài lộc. Với sự thông minh của mình, họ sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn dẫn đầu.

Bản mệnh của người tuổi Dần khi bước sang thứ Tư (14/12) có cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Sắp tới, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con giáp này khá đầy đủ và viên mãn, đặc biệt khi về già. Họ cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban, vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, sự thành công viên mãn của con giáp này có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Bước sang thứ Tư (14/12) tuổi Dần sẽ rất may mắn về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đến cuối tuần này (17-18/12),Thiên Tài báo hiệu tài lộc, 3 con giáp nỗ lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đến cuối tuần này (17-18/12),Thiên Tài báo hiệu tài lộc, 3 con giáp nỗ lực kiếm tiền, tài lộc dư dả, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng'

Được trời thương nên cuối tuần này, 3 con giáp này giàu sang bất ngờ, đổi đời nhanh chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Tư ngày 14/12/2022 tử vi ngày 14/12 tu vi ngay 14/12

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 32 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 40 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 41 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 43 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 11 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp