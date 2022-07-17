Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp vận trình nở rộ, tài lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phúc, tiền tài, danh vọng một tay gom trọn

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 22:55

Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ sống trong giàu sang, nhung lụa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, tài lộc dư dả. Vận tài lộc của con giáp may mắn khá tốt. Con giáp chỉ là cần cố gắng điều chỉnh việc chi tiêu hợp lý hơn, tránh xa đà vào việc mua sắm quá độ thì nhất định sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ có ít cho tương lai sau này.

Những dấu ấn về tình cảm gia đình lẫn cá nhân của bản mệnh khá tốt khi bạn có được những lịch trình mà gần như ai cũng hài lòng với nó. Chuyện yêu đương với bạn khá thuận lợi và nếu là những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tốt gặp vận tình duyên như ý và thôi thúc bạn chủ động với mối quan hệ này hơn.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày đầu tuần xua đuổi Hung Tinh, vận trình xuôi thuận. Con giáp đón nhận nhiều dấu hiệu đáng mừng trong vận mệnh vì mọi rắc rối vụn vặt bấy lâu sẽ được giải quyết. Công việc của bản mệnh có nhiều tiến bộ vượt bậc nhờ sự tập trung và không ngừng cải thiện bản thân. Mọi cố gắng đều được đền đáp, với đà này, con giáp rất có thể sẽ phất lên thành đại gia trong tương lai gần.

Bạn sẽ dần tìm được sức mạnh bên trong để bỏ lại sau lưng những con người, hoặc những tình huống không có lợi cho bản thân. Hãy ở bên người tích cực và truyền thêm cho bạn nghị lực sống.

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Người tuổi Dần trong 3 ngày đầu tuần xua đuổi Hung Tinh, vận trình xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày đầu tuần được dự đoán vận thế an yên, công việc thuận lợi. Vận may gõ cửa liên hồi khiến con giáp cực kỳ phấn khích, tự tin tiến hành những kế hoạch đã được vạch sẵn từ lâu. Bản mệnh có thể sẽ nhận được một số thông tin và cơ hội tốt trong công việc. Nếu bạn biết nắm bắt nó tốt, sẽ có nhiều đột phá về công việc và tài chính.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Sửu và nửa kia sau bao tranh cãi đã tìm được tiếng nói chung, thống nhất cùng nhau vun vén cho gia đình.

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Người tuổi Sửu trong 3 ngày đầu tuần được dự đoán vận thế an yên, công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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