Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (14/11 - 16/11), Thái Dương toả sáng, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi, sự nghiệp tấn tới, may mắn triền miên

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 13:15

Vào 3 ngày đầu tiên của tuần mới, 3 con giáp sau hứng no nê tài lộc, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực khiến người người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, vào 3 ngày tới  (14/11 - 16/11), người tuổi Dần rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Dần cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Dần có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (14/11 - 16/11), Thái Dương toả sáng, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi, sự nghiệp tấn tới, may mắn triền miên - Ảnh 1
Người tuổi Dần có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

3 ngày tới (14/11 - 16/11) là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Mùi, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Mùi sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói, người tuổi Mùi có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Mùi là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất.

Tuy nhiên, những người tuổi Mùi cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (14/11 - 16/11), Thái Dương toả sáng, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi, sự nghiệp tấn tới, may mắn triền miên - Ảnh 2
Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Ngọ có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 3 ngày tới đây (14/11 - 16/11), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Ngọ còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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