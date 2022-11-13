Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là những người mà dù nam hay nữ thì đều toát ra một phong thái vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ. Trong họ vừa ẩn chứa sự bí ẩn, lại rất đáng tin cậy, được những người xung quanh yêu mến, tôn trọng.

Tử vi học có nói, tuổi Thân có sao xấu chiếu mệnh, cần cẩn trọng chuyện tiền nong để tránh hư hao, tổn thất. Bên cạnh đó, tốt hơn hết, tuổi Thân cũng cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Hãy kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn vào cuối năm để có thể tiến tới những ngày tháng tươi sáng.

Trong hôm nay (13/11), tuổi Thân có hạn Thái Tuế, khiến họ phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Việc tuổi Thân thích ứng với những tình huống này ra sao sẽ quyết định tài vận của họ. Trong những việc liên quan đến tiền bạc và các mối quan hệ, hãy thận trọng suy tính, không cả nể, cũng không gây mâu thuẫn, hiểu lầm. Đặc biệt, tuổi Thân cũng nên tiết chế và cân đối lại việc chi tiêu, để không rơi vào tình trạng bấp bênh về tài chính.

Trong hôm nay (13/11), tuổi Thân có hạn Thái Tuế, khiến họ phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn chú trọng sự nghiệp và tiền bạc, họ đặt phần lớn sức lực và chú ý lên công việc. Hơn thế vận may cả đời của người tuổi Dậu cũng khá tốt, có thể gặp được nhiều cơ hội tốt, bên cạnh lại có quý nhân giúp đỡ.

Hôm nay (13/11), nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân và được Thần Tài báo mộng nên đường tài lộc của người tuổi Dậu vượng hơn. Quý nhân không chỉ giúp người tuổi Dậu chỉ ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn chủ động đưa ra sự giúp đỡ trực tiếp, họ có thể cảm nhận được việc kiếm tiền của bản thân sẽ dễ dàng hơn trước, hơn thế việc kiếm tiền cũng nhanh hơn, bớt vất vả hơn. Bản thân người tuổi Dậu là người thông minh, cơ trí, chỉ cần có cơ hội tốt để kiếm tiền, sẽ giống như dệt hoa trên gấm, thu nhập kinh tế sẽ tăng lên rất nhiều.

Hôm nay (13/11), nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân và được Thần Tài báo mộng nên đường tài lộc của người tuổi Dậu vượng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người mang số mệnh của Rồng, trước khi đến với thành công họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí đối mặt với những thất bại, mất mát mới có thể hoàn thành được điều mình muốn.

Đa số những người tuổi Thìn đều thành công sớm và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Đặc biệt hôm nay (13/11), vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, những thành công vốn có sẽ càng thành công hơn vì tuổi Thìn được thượng đế ban nhiều may mắn, phước lành.

Cụ thể, hôm nay sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều hướng đi mới, giúp họ định hướng được tương lai, kéo theo đó là một cuộc sống màu hồng đang chờ đón trước mắt. Mặt khác, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội làm giàu có một không hai.

Tuổi Thìn vốn bình tĩnh và thấu đáo trong mọi chuyện nên họ dễ dàng biết nắm bắt cơ hội, tạo điều kiện để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Dự kiến cuối năm nay nếu không trở thành đại gia thì tuổi Thìn cũng có được nhà và xe, làm được điều mà mọi người luôn ao ước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm