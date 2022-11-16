Tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), TÀI LỘC 'phi mã' chạm đỉnh cao, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của dư dôi, trúng số trăm tỷ, may mắn bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 11:48

Theo dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), dưới sự che chở của đất trời, 3 con giáp này có Quý Nhân hỗ trợ mọi mặt nên sự nghiệp lên hương, tiền nhiều vô kể, làm 1 hưởng 10.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, con đường công danh của người tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc trong 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11). Con giáp may mắn này có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Ngoài ra, chuyện tài lộc của tuổi Mão phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), TÀI LỘC 'phi mã' chạm đỉnh cao, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của dư dôi, trúng số trăm tỷ, may mắn bạt ngàn - Ảnh 1
Con đường công danh của người tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc trong 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), người tuổi Hợi sẽ gặp được vận may lớn, tuy không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở song tuổi Hợi vẫn có quý nhân phù trợ vượt qua mọi việc. Chính vì sự thông minh, chịu khó nên tuổi Hợi sẽ được trời ban thưởng nếu như cố gắng hết sức mình.

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Hợi sẽ có những chuyển biến lớn trong cuộc sống, đặc biệt là tài chính và công việc. Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần phải thay đổi, buông bỏ sự cố chấp, bảo thủ để tránh gặp những phiền phức và tai ương không đáng có.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), TÀI LỘC 'phi mã' chạm đỉnh cao, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của dư dôi, trúng số trăm tỷ, may mắn bạt ngàn - Ảnh 2
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), người tuổi Hợi sẽ gặp được vận may lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11) tuổi Mùi chính là con giáp gặp thời giàu có. Người tuổi Mùi mang một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn. Bản mệnh hừng hực sức sống, đầy lửa đam mê, những điều trước nay mà đương số theo đuổi đều suôn sẻ bất ngờ, từ đó mà tiến về phía trước không chút ngần ngại.

Đây là giai đoạn may mắn mà ai cũng khó có thể gặp được, nhưng người tuổi Mùi thì khác, họ chẳng những nhìn thấu thời điểm để ra tay mà còn hiếm khi để cho con mồi tuột mất, nhờ thế mà thu về không ít khoản lợi nhuận khổng lồ, hoạnh tài tăng tiến, tài lộc dồi dào. Đổi mệnh đại gia cũng chẳng có gì khó khi mà tiền bạc cứ theo nhau vào túi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11), TÀI LỘC 'phi mã' chạm đỉnh cao, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của dư dôi, trúng số trăm tỷ, may mắn bạt ngàn - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần (18, 19, 20/11) tuổi Mùi chính là con giáp gặp thời giàu có - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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