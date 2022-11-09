Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): 3 con giáp vận trình bao phủ hoàng kim, tài lộc bất ngờ thăng tiến nhờ trúng số liên tiếp 2 lần, tiền của đổ về như nước lũ, chạm đến đỉnh cao giàu sang - danh vọng

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 23:07

Đúng vào 3 ngày cuối tuần này, 3 con giáp có Thần Tài tương trợ, Chính Tài toạ mệnh, cuộc sống giàu sang trong phút chốc nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc phất lên như diều trong gió.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Hợi thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Hợi có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Hợi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 3 ngày tới đây (11/11 - 13/11), cuộc sống tuổi Hợi sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Hợi còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): 3 con giáp vận trình bao phủ hoàng kim, tài lộc bất ngờ thăng tiến nhờ trúng số liên tiếp 2 lần, tiền của đổ về như nước lũ, chạm đến đỉnh cao giàu sang - danh vọng - Ảnh 1
3 ngày tới đây (11/11 - 13/11), cuộc sống tuổi Hợi sẽ có chuyển biến bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, vào 3 ngày cuối tuần này (11/11 - 13/11), người tuổi Tuất rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Tuất cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Tuất có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): 3 con giáp vận trình bao phủ hoàng kim, tài lộc bất ngờ thăng tiến nhờ trúng số liên tiếp 2 lần, tiền của đổ về như nước lũ, chạm đến đỉnh cao giàu sang - danh vọng - Ảnh 2
Theo tử vi học, vào 3 ngày cuối tuần này (11/11 - 13/11), người tuổi Tuất rất vượng vận quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

3 ngày tới (11/11 - 13/11) là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Mão, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Mão sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói, người tuổi Mão có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Mão là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất.

Tuy nhiên, những người tuổi Mão cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào 16h30p chiều mai (10/11): Thần Tài chạm ngõ, phước lộc đến tận cửa, 3 con giáp trúng số "đậm", làm đâu thắng đó, tài khoản tăng ầm ầm, cầm chắc bạc tỷ trong tay, cuộc sống ấm no, sung túc mỹ mãn

Tin vui vào 16h30p chiều mai (10/11): Thần Tài chạm ngõ, phước lộc đến tận cửa, 3 con giáp trúng số "đậm", làm đâu thắng đó, tài khoản tăng ầm ầm, cầm chắc bạc tỷ trong tay, cuộc sống ấm no, sung túc mỹ mãn

Đúng chiều mai, 3 con giáp may mắn tột đỉnh nhờ có Thần Tài phù trợ cho trúng số độc đắc, đời lên hương trong một nốt nhạc, muốn gì có nấy. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

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