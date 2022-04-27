Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 4 (28/4 - 30/4), cải số đổi vận, phất lên làm giàu, 3 con giáp 'uống no lộc trời', CÔNG DANH thuận lợi, TÀI LỘC muôn nơi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 02:11

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 4 (28/4 - 30/4), 3 con giáp may mắn hanh thông vận mệnh, phúc lộc đầy nhà, cầu được ước thấy.

Tuổi Hợi

Trong 3 ngày cuối tháng 4, người tuổi Hợi có sự giúp đỡ của Tam Hợp nên vạn sự thuận hòa, tài lộc suôn sẻ. Con giáp có thể thoải mái cân bằng giữa làm việc và vui chơi mà không lo những rắc rối có thể bất ngờ xảy đến. Thậm chí, trong thời gian này, cát khí lan tràn này, con giáp may mắn còn sở hữu nhiều cơ hội thăng tiến bất ngờ, phất lên giàu sang nhanh chóng.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Tình cảm gia đình, vợ chồng của con giáp ngày càng gắn kết. Những người còn độc thân không có nhiều điều bất ngờ cho lắm. Nhưng nếu bản mệnh có hẹn với bạn bè thì đừng quên dành thời gian cho gia đình nữa nhé.

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Trong 3 ngày cuối tháng 4, người tuổi Hợi có sự giúp đỡ của Tam Hợp nên vạn sự thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 3 ngày cuối tháng 4 vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong thời gian này. Nếu biết kiểm soát tài chính, con giáp có thể mở cánh cửa thành công bền vững.

Bản mệnh sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

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Người tuổi Ngọ trong 3 ngày cuối tháng 4 vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 3 cuối tháng 4, người tuổi Hợi làm việc gì cũng suôn sẻ. Tài vận của con giáp khá thuận lợi. Khi mà công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Sự nghiệp dễ dàng mở rộng, có nhiều cơ hội làm việc, làm ăn tự tìm tới. Bạn chịu khó chịu khổ, chăm chỉ làm việc sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc.

Vận trình tình duyên có nhiều chuyển biến. Con giáp may mắn này vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng vẫn được nhiều người để ý. Bạn đừng nên khắt khe quá mức mà bỏ lỡ đi các mối nhân duyên tốt với mình.

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Trong 3 cuối tháng 4, người tuổi Hợi làm việc gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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