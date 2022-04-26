Tử vi giữa tuần cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), mưa thuận gió hòa, nhật nguyệt soi chiếu, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, vận may liên tiếp, gánh vàng mang bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 19:35

Tử vi giữa tuần cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), 3 con giáp may mắn lộc lá đầy nhà, vận trình thông suốt, tận hưởng cuộc sống giàu sang, dư dả.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong giữa tuần này vận trình như ý, cát lộc đầy nhà. Thực Thần nâng đỡ đem tới nhiều cơ hội hiếm hoi cho con giáp. Vận trình tài lộc có tin vui bất ngờ. Các khoản tiền thưởng nhờ biểu hiện xuất sắc của bạn trong công việc hay là do trúng số, trúng thưởng mà có được.

Chuyện tình cảm của con giáp hài hoà và tốt đẹp. Các cặp đôi trải qua những phút giây ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh nhau. Con giáp độc thân độc thân còn chút e dè và ngại ngùng nên dễ đánh mất cơ hội yêu đương trước mắt.

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Người tuổi Mão trong giữa tuần này vận trình như ý, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón nhận nhiều may mắn đến với mình trong cả công việc lẫn cuộc sống. Con giáp thu về không ít tiền bạc, của cải. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh phất lên làm giàu, có được nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Ngoài ra, nếu bản mệnh là người làm kinh doanh thì doanh thu có thể tăng đột biến hoặc nhận được một hợp đồng béo bở.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng tiến triển vô cùng thuận lợi, sau bao trắc trở, con giáp và nửa kia. Một cái kết hạnh phúc sẽ đến với cả hai trong tương lai gần.

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Người tuổi Dậu đón nhận nhiều may mắn đến với mình trong cả công việc lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những ngày giữa tuần, cục diện tam hội mang đến cho con giáp tuổi Tuất những chỉ dẫn cho con đường sự nghiệp. Có những việc khi con giáp này tiếp xúc và hiểu tình huống của một người nào đó sẽ có được những đánh giá chính xác, mang lại hiệu quả cao hơn.

Vận tài lộc của con bản mệnh thuận lợi. Con giáp này nên suy nghĩ thêm về việc đầu tư phát triển ở một vài lĩnh vực mới để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở.

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Những ngày giữa tuần, cục diện tam hội mang đến cho con giáp tuổi Tuất những chỉ dẫn cho con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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