Đúng 8h ngày 28/4, Thần Tài chấm sổ, mở lối công danh, 3 con giáp SỰ NGHIỆP êm xuôi, TIỀN BẠC dư dả, tha hồ hưởng thụ phúc trạch từ ơn trên

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 01:12

Đúng 8h ngày 28/4, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, công danh vượng phát, tận hưởng niềm vui tài lộc bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Vào đúng 8h ngày 28/4, người tuổi Tỵ vận trình thăng hạng, tài lộc leo thang. Sự nghiệp của con giáp may mắn ngày càng vững chắc. Con giá liên tục đón nhận về nhiều niềm vui bất ngờ, thuận lợi thăng lên các chức vụ cao hơn trong công việc. Từ đây, con giáp kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhưng cũng đừng vì thế mà chủ mệnh tiêu xài hoang phí, làm đức lộc trời ban.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến tích cực. Bản mệnh và nửa kia thấu hiểu và đồng hành với nhau trên mọi chặng đường cuộc sống. Người độc thân tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, hỷ sự tìm đến tận nhà.

con giap may man 1
Vào đúng 8h ngày 28/4, người tuổi Tỵ vận trình thăng hạng, tài lộc leo thang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào 8h ngày 28/4 phúc khí đầy nhà, vận trình phát đạt. Con giáp sẽ phát huy được khả năng của mình để thu hái thành công, nhận được sự ngưỡng mộ từ người xung quanh. Đây là thời điểm vàng để bản mệnh tìm kiếm cơ hội làm giàu, mở ra bước đường thăng tiến.

Bên cạnh đó, nhờ nhận được phúc lộc trời ban mà tiền bạc của con giáp sẽ khá dư dả, tiêu xài thoải mái. Nếu muốn thử sức làm ăn hay lấn sân sang một lĩnh vực mới, con giáp hãy mạnh dạn tiến hành bởi thời vận đang cực kỳ thịnh vượng.

con giap may man 2
Người tuổi Sửu vào 8h ngày 28/4 phúc khí đầy nhà, vận trình phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thuận lợi trở mình, thay thời đổi vận. Con giáp dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, vượt qua rắc rối dễ dàng. Ngoài ra, bản mệnh còn có thể nhận được niềm vui tài lộc hiếm có. Điều này dự báo một tương lai với nhiều điều tốt lành đang chờ bạn phía trước.

Sức khỏe của Dần không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên duy trì lối sống khoa học và tập luyện thường xuyên để tinh thần và cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất.

con giap may man 3
Người tuổi Dần thuận lợi trở mình, thay thời đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi giữa tuần cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), mưa thuận gió hòa, nhật nguyệt soi chiếu, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, vận may liên tiếp, gánh vàng mang bạc về nhà

Tử vi giữa tuần cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), mưa thuận gió hòa, nhật nguyệt soi chiếu, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, vận may liên tiếp, gánh vàng mang bạc về nhà

Tử vi giữa tuần cuối tháng 4 (27/4 - 30/4), 3 con giáp may mắn lộc lá đầy nhà, vận trình thông suốt, tận hưởng cuộc sống giàu sang, dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày 28/4 tử vi con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng