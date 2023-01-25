Tử vi 25/1/2023, túi vàng to rơi trúng đầu ba con giáp, tiền rủng rỉnh tiêu xài, của nả đầy ắp chẳng vơi, đếm lộc không xuể, 10 người thì hết 9 người sung túc

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 05:59

Tử vi 25/1/2023 (mùng 4 Tết), 3 con giáp ăn trọn lộc trời, cuộc sống đổi đời vượng phát, nghèo khó chóng qua.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội (mùng 4 Tết) - tích tụ lộc trời ban.

Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Con giáp này dễ trúng số, có khoản tiền to rơi trúng đầu.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Tử vi 25/1/2023, túi vàng to rơi trúng đầu ba con giáp, tiền rủng rỉnh tiêu xài, của nả đầy ắp chẳng vơi, đếm lộc không xuể, 10 người thì hết 9 người sung túc - Ảnh 1

Con giáp này dễ trúng số, có khoản tiền to rơi trúng đầu. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được hưởng nhiều phúc đức trời ban, lại cộng thêm sự biết điều, biết cân bằng lí trí và cảm xúc nên chẳng khiến ai phật lòng. Đây chính là lý do vì sao mỗi khi Hợi gặp biến cố đều có quý nhân sẵn lòng dang tay hỗ trợ, giúp đỡ.

Tử vi 25/1/2023, Hợi vừa có tiền vừa có quyền, công danh xán lạn khiến ai cũng hờn ghen. Mười người tuổi Hợi thì hết chín người thành đạt, sung túc, gia đạo ấm êm viên mãn.

Tử vi 25/1/2023, túi vàng to rơi trúng đầu ba con giáp, tiền rủng rỉnh tiêu xài, của nả đầy ắp chẳng vơi, đếm lộc không xuể, 10 người thì hết 9 người sung túc - Ảnh 2
Con giáp may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 25/1/2023, vận trình của người tuổi Tuất vẫn trên đà hanh thông, hầu như không gặp trở lực nào quá lớn, có chăng chỉ là một vài khó khăn tức thì, bản mệnh sẽ giải quyết xong xuôi bằng sự thông minh và khéo léo của mình.

Tài vận khá vượng, đầu tư có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái thành quả lớn hơn. Kinh doanh, buôn bán trong tháng thuận lợi, doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn thu về túi.

Phương diện tình cảm khá lý tưởng, vận đào hoa nở rộ, mang tới nhiều mối lương duyên, bản mệnh thoải mái lựa chọn mà không phải bôn ba vất vả. Đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Sức khỏe không vấn đề nghiêm trọng, có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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