Tử vi 20 ngày tới: 3 con giáp hốt sạch lộc lá trời ban, 2 con giáp khác cẩn thận gặp họa lớn

Tâm linh - Tử vi 07/12/2020 16:04

Theo tử vi 12 con giáp trong 20 ngày tới, có người ôm hết lộc thiên hạ, có kẻ lại lao đao, mệt mỏi vì vướng họa thị phi từ trên trời rơi xuống.

3 con giáp lộc lá tràn trề

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi hốt sạch sẽ lộc lớn trời ban cho. Được quý nhân nâng đỡ nên tha hồ hưởng phúc lộc lớn trời ban. Những người tuổi Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến, lương thưởng tăng đến chóng mặt. Bạn có dịp được thể hiện nhiều tài lẻ khiến nhiều người nể phục.

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Mùi đón lộc khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao cách xử lý công việc tài tình. Đồng nghiệp, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Hãy tận dụng để thể hiện khả năng của mình một cách trọn vẹn nhất.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn không chỉ gánh lộc trời ban, bạn còn có được nhiều cơ hội phát triển. Về phương diện công việc, bạn được cấp trên ưu ái, nâng đỡ nên mọi sự hanh thông, gặt hái được khá nhiều tin vui về con đường tiền tài. Về phương diện tiền bạc, bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, không lo thiếu trước hụt sau hay vay mượn khắp nơi trong thời điểm này.

Tuổi Thìn

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Thìn tha hồ tận hưởng giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn được đánh giá khá cao về tài giải quyết công việc cực tài giỏi. Bạn là con giáp giỏi giang, may mắn ngút trời, hốt hết lộc lá của thiên hạ một cách dễ dàng. Nếu muốn mở rộng kinh doanh, buôn bán, hãy triển khai ngay vì đây là thời điểm thích hợp để bạn gặt hái quả tốt. Không những vậy còn có thể nắm giữ chức vụ như bản thân mong muốn bấy lâu nay.

2 con giáp họa lớn bủa vây

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp xui xẻo, nên thận trọng lời ăn tiếng nói, chú trọng trong giao tiếp để được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn nên tập trung hơn. Vì thời điểm này, bạn không tập trung nên thường khiến công việc gặp nhiều trục trặc, rắc rối không như mong muốn.

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Sửu nên cẩn thận tiền bạc thiếu hụt - Ảnh minh họa: Internet

Những xích mích với đồng nghiệp, cấp trên khiến bạn mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên giấc. Thậm chí còn mắc nhiều chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi.

Tuổi Dậu

Dậu gánh họa lớn từ trên trời rơi xuống, không kiểm soát được hành động, lời nói nên bị nhiều người xa lánh. Trong thời điểm này, bạn không được ai giúp đỡ nên làm gì cũng gặp khó khăn. Trong công việc, bạn làm bao nhiêu cũng không được công nhận, tiền bạc thất thoát nhiều.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được ý trung nhân như ý. Người có gia đình, vợ chồng thường xuyên xảy ra nhiều cãi vã, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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