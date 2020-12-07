Giữa tháng 12 gọi tên 5 con giáp ‘nằm duỗi mà ăn’, rung đùi hưởng lộc cực khủng

Tâm linh - Tử vi 07/12/2020 14:37

Dưới đây là những con giáp may mắn “nằm duỗi mà ăn”, rung đùi hái hết lộc trời ban, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang giữa tháng 12 này.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân ngồi không rung đùi cũng có tiền tiêu không hết. Con đường tài lộc của bạn nở rộ, công danh thăng tiến không ngừng. Bạn kiếm được khá nhiều khoản tiền lớn, số tài khoản tăng lên đều đều, thậm chí còn mua thêm két sắt mới chứa đủ. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời. Người kinh doanh buôn bán kiếm được nhiều nguồn khách hàng tiềm năng.

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Thân là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này cũng nhận được tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu, mối quan hệ ngày càng bền vững hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc trong túi, cứ hết rồi lại đầy. Trong thời điểm này, bạn tìm được mục đích sống của mình nên làm gì cũng thành công, vượng sắc. Nhất là về khoản kiếm tiền, thu nhập tăng lên chạm đỉnh. Những việc bạn phụ trách đều gặt hái được nhiều thành tựu vang dội. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn, đạt được nhiều thành tựu lớn. Trong thời kỳ vàng son này, Mão sẽ nhận được khá nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời. Người kinh doanh buôn bán chuẩn bị đón tin vui lớn. Bạn có tài giao tiếp nên tìm được nhiều hợp đồng lớn cho công ty khiến ai cũng nể phục sát đất.

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Mão nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn phải đối mặt với khoản công việc lớn nhưng vẫn dễ dàng vượt qua. Thậm chí còn nhận được khá nhiều lời khen ngợi vì quá tài giỏi, thông minh. Tuy nhiên bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức.

Tuổi Mùi

Thời tới cản không kịp, Mùi tha hồ gặt hái lộc lớn trời ban. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng xử lý tình huống cực tài tình. Những việc bạn làm đều được công nhận, tha hồ hưởng phúc lộc trời ban. Tuy nhiên nên chú ý đến sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến vận trình của mình trong thời điểm vàng son này.

Tuổi Tý

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Tý đạt được nhiều thành tựu trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tý thể hiện được tinh thần cầu tiến, học hỏi nên làm gì cũng đạt được thành công. Thậm chí đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến vì sự hiểu chuyện, cách giao tiếp khéo léo của mình. Nhờ điểm này mà con đường tài lộc, công danh của bạn gặt hái được khá nhiều tin vui. Những người tuổi Tý tha hồ hưởng lộc lá cực khủng, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui liên tục đổ về.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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