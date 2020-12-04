99 ngày hoàng kim sắp tới, 6 con giáp hái lộc về đầy nhà, chuẩn bị ăn Tết lớn

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu chuẩn bị tinh thần đón tin vui lớn nhất trong 99 ngày tới. Bạn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong công việc nên được nhiều người yêu mến. Cấp trên cũng có cái nhìn đặc biệt ấn tượng và giao cho bạn nhiều dự án quan trọng. Hãy nắm bắt cơ hội tốt này để gặt hái được nhiều thành công, lộc lá đổ về đầy nhà. Bên cạnh đó cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Theo tử vi mới nhất , Thân được mệnh danh là con cưng của Thần Tài nên vận trình vô cùng vượng sắc. Trong công việc, bạn phụ trách nhiều việc lớn, được cấp trên tín nhiệm. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Nói chung vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, ngày càng tiến xa hơn trong công việc.

Tuổi Ngọ

Ngọ nhận được lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Bạn làm việc khá chăm chỉ, cần cù nên được cấp trên trọng dụng, tín nhiệm. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được đánh giá cao khả năng thăng tiến của mình. Hãy tận dụng thời cơ tốt này để triển khai những dự án mà bản thân đang ấp ủ. Bên cạnh đó cũng nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh, giỏi giang có thể hạ gục được hết những kẻ xấu đang tìm cách hãm hại mình. Trong công việc, bạn được khá nhiều người xem trọng. Những xích mích với đồng nghiệp không còn gay gắt như thời gian trước đây. Nói chung nên chuẩn bị tinh thần để đón tin vui lớn. Bên cạnh đó cũng nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác để trau dồi thêm kiến thức cho mình.

Tuổi Tý

Tý là con giáp giàu có, tiền bạc rủng rỉnh trong thời điểm vàng son này. Bạn không còn bất cứ gánh nặng cơm áo gạo tiền nào nên tinh thần vô cùng tốt. Trong công việc, bạn được mệnh danh là nhà sáng tạo tài năng. Những ý tưởng của bạn được cấp trên đánh giá khá cao, vận trình ngày càng được cải thiện nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Thìn có vận trình khá suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn có vận trình khá suôn sẻ, thuận lợi trong 99 ngày tới. Bạn có nhiều nguồn thu nhập khủng đổ về, tha hồ ăn Tết lớn. Những công việc bạn phụ trách cũng có nhiều bước phát triển, hãy cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội tốt này đến với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm