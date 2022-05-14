Tử vi 2 ngày đầu tuần tới (16/5-17/5), Thần Tài gõ chuông, những con giáp sau 'ngã trúng hố vàng', có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "ngã trúng hố vàng", có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, hưởng trọn vinh hoa phú quý trong 2 ngày đầu tuần tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Bạn cực kỳ may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Đồng thời, bạn sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù.

Con đường tình ái của người tuổi Dần sẽ trở nên sáng sủa, rõ ràng hơn chứ không còn mù mờ, vô phương hướng như trước. Nếu đang ấp ủ thực hiện những dự định quan trọng về mặt tình cảm hay các mối quan hệ thì đó chính là thời điểm rất thích hợp cho bạn.

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Người tuổi Dần sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được quý nhân, có những người từng là bạn của bạn đã đặt điều kiện hợp tác làm ăn và thực sự đã lôi kéo được bạn. Hợp tác với những người này bạn chắc chắn sẽ có được lòng tin cũng như sự thành công ngoài mong đợi đó. Tâm đầu ý hợp từ tính cách đến quan điểm làm ăn chắc chắn sẽ là bước đệm tốt cho việc làm giàu.

Tình duyên của bạn cũng hết sức hanh thông. Tìm được người như ý nguyện khiến cho người tuổi Mùi cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa và thi vị, có nhiều động lực để làm việc, cống hiến. Khoảng thời gian tới sẽ nhiều may mắn, hợp đồng về liên tục, tiền bạc chắc chắn dồi dào.

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Tình duyên của người tuổi Mùi cũng hết sức hanh thông - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh ra đã vô cùng thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên 2 ngày đầu tuần tới sẽ kết giao được mối quan hệ thân tình. Trong công việc, nhờ mối quan hệ này mà bạn có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi. Với những người làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, người làm kinh doanh riêng có nhiều khách hàng tiềm năng giúp cho cơ hội của bạn ngày một lớn hơn.

Trong thời gian này, con giáp này cũng vướng vận đào hoa nên nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được một nửa ưng ý. Với những người có đôi có cặp thì nên thận trọng kẻo dễ gây hiểu lầm không đáng có.

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Nhờ mối quan hệ này mà người tuổi Sửu có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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