Tử vi 2 ngày cuối tuần, vận trình rực sáng, 3 con giáp có số đại gia, mua ngay két sắt bởi tiền ùn ùn đổ về như thác

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 22:28

Trong 2 ngày cuối tuần, dự đoán có 3 tuổi cải vận, may mắn ùn ùn kéo đến, gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế. Trong sự nghiệp, những người tuổi Thìn luôn có thể dùng chính sự cống hiến và sức mạnh vững chắc của mình cùng sự chăm chỉ, nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý.

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. Họ cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Tình cảm cũng từ đó mà nở rộ, cả hai bạn đều thấu hiểu và thấu cảm cho nhau nhiều hơn, rất có thể hai bạn sẽ có một chuyến du lịch trong khoảng thời gian này đấy, hãy tận dụng để hâm nóng tình cảm nhé! 

Tử vi 2 ngày cuối tuần, vận trình rực sáng, 3 con giáp có số đại gia, mua ngay két sắt bởi tiền ùn ùn đổ về như thác - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý nhìn bề ngoài rất sắc sảo nhưng thực chất họ khá trầm tính và tốt bụng. Nguyên tắc mà con giáp này tuân thủ nhất chính là: không bao giờ từ bỏ.

Những người tuổi Tý có đam mê với cuộc sống và sẽ không không phụ lòng mong đợi của bất kỳ ai. Họ có yêu cầu cao với bản thân và duy trì những tiêu chuẩn này trong một thời gian dài.

Con giáp này sẽ không bao giờ để cuộc sống của mình xuống dốc, họ có triển vọng phát triển rất tốt, tràn đầy niềm tin vào tương lai. Trong 2 ngày cuối tuần, cuộc sống của con giáp tuổi Tý sẽ suôn sẻ hơn. Họ không chỉ gặt hái được nhiều tài lộc mà công việc kinh doanh của gia đình cũng ngày càng khởi sắc.

Tử vi 2 ngày cuối tuần, vận trình rực sáng, 3 con giáp có số đại gia, mua ngay két sắt bởi tiền ùn ùn đổ về như thác - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần, cuộc sống của con giáp tuổi Tý sẽ suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong 2 ngày cuối tuần. Bản mệnh nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi.

Tất nhiên, bước đầu thực hiện kế hoạch, con giáp này có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể. Chỉ cần bạn luôn cố gắng, giữ tinh thần lạc quan, tích cực, hăng hái thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lãi lời cho mình. 

Người độc thân có thể gặp được đối tưởng triển vọng. Hai người có nhiều tư tưởng trùng hợp nên rất dễ dàng cảm mến nhau, thậm chí dù không phải là tình cảm lứa đôi thì cũng vẫn có thể là những người bạn đồng chí hướng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần, vận trình rực sáng, 3 con giáp có số đại gia, mua ngay két sắt bởi tiền ùn ùn đổ về như thác - Ảnh 3
Người tuổi Mùi có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

2 ngày cuối tuần (19 - 20/11): 3 con giáp được Thần Tài 'bóc' trúng, vận trình đỏ như son, tài lộc tăng tiến đều đều, công danh sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang

2 ngày cuối tuần (19 - 20/11): 3 con giáp được Thần Tài 'bóc' trúng, vận trình đỏ như son, tài lộc tăng tiến đều đều, công danh sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang

Chúc mừng 3 con giáp bước sang 2 ngày cuối tuần (19 - 20/11) sẽ có hạnh phúc như ý, ai còn độc thân sẽ sớm tìm thấy người phù hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 19/11/2022 tử vi ngày 20/11/2022 tử vi cuối tuần tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi 2 ngày tới tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang