Tử vi 2 ngày cuối tuần này (17/9 - 18/9), nước đẩy thuyền lên: 3 con giáp rộng cửa nghênh đón Thần Tài, ngồi chờ tiền đổ về túi, hốt bạc chất đống, công danh phú quý viên mãn

Đặc biệt trong Chủ nhật ngày 18/9/2022 sẽ là ngày vượng tài vô cùng với tuổi này. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần này (17/9 - 18/9), tuổi Thân may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ Cát Tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Chẳng những tiền bạc, phương diện tình cảm của tuổi này cũng có nhiều điểm sáng. Các cặp đôi dần hóa giải được mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa hai người. Bạn cũng cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình để gắn kết tình cảm, đừng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc.

Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thẳng thắn, tốt bụng, rộng lượng với người khác, nghiêm khắc với bản thân, không thích buông thả và không thích công việc, chạy đua với thời gian mỗi ngày, luôn nỗ lực để đạt được bản thân tốt hơn và dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được kết quả tốt trong sự nghiệp phát triển mạnh, từng bước vươn lên, chất lượng cuộc sống dần được nâng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (17/9 - 18/9) cho biết, Mùi ra ngoài gặp quý nhân, tài lộc bùng nổ, thu về bạc triệu, gặp cơ hội thăng chức, tăng lương trong công việc. Của cải bay lên trời cao, có Thần Tài gửi gắm của cải, tài lộc may mắn thịnh vượng, trong công việc sẽ có quý nhân giúp đỡ, của cải từ trên trời rơi xuống, tài lộc sung túc.

Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Mùi cần phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc nhất định sẽ hứa hẹn khiến tiền đẻ ra tiền, giàu lên trông thấy khiến bạn trở mình thành đại gia số má.

Tuổi Tuất

Đa phần người tuổi Tuất có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình. Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (17/9 - 18/9) cho biết, người tuổi Tuất tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Tuất sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Vận may sự nghiệp của Tuất đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!