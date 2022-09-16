Đúng giờ Tý ngày mai (22/8 âm lịch), trên có Phật Bà, dưới có quý nhân: 3 con giáp như 'cá gặp nước', có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, nắm bắt là đời lên hương viên mãn

Tử vi cho biết, đúng giờ Tý ngày mai (22/8 âm lịch), người tuổi Tý sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Tý.

Những người tuổi Tý có tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân thời gian qua không được tốt cho lắm, mặc dù cũng có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng nhưng lại thường phải mở ví, có nhiều chuyện phải tiêu tiền. Về cơ bản thì thu chi khá cân đối, tuy nhiên khó có thể nói là tài lộc khởi sắc.

Người tuổi Tý luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Tý sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Ảnh minh họa: Internet

Song kể từ giờ Tý ngày mai (22/8 âm lịch), người tuổi Thân là con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ, gặp được quý nhân, nước dâng cao đẩy thuyền lên cao, bản mệnh được trọng dụng. Đứng trong "top" những con giáp dễ phát tài trong ngày mai chính là con giáp này.

Bạn có thể được người khác mời về làm việc với mức lương cao, cũng có thể nhận được dự án lớn, sếp không ngần ngại tăng lương tăng thưởng, còn đề xuất thăng tiến về chức vụ. Tài lộc cực vượng, khiến cho bao người xung quanh, từ đồng nghiệp tới bạn bè của người tuổi Thân đều vô cùng ngưỡng mộ. Có điều, hãy nhớ rằng dù làm gì thì cũng cần phải cẩn trọng, bước vững từng bước một, chớ nông nổi nóng vội.

Tuổi Dậu

Dậu tràn đầy tinh thần chiến đấu. con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Dậu ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Dậu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ giờ Tý ngày mai (22/8 âm lịch), tuổi Dậu đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Dậu có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thời điểm này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!