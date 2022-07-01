Tử vi 2 ngày cuối tuần (2-3/7): 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, ăn tiêu xả láng chả lo cháy túi

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 20:48

Chỉ 2 ngày thôi nhưng có khi thu nhập của 3 con giáp này còn hơn cả tuần gộp lại ấy chứ.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp phát tài cuối tuần này có cả người tuổi Mùi nữa. Tài lộc của con giáp này chủ yếu đến từ việc kinh doanh buôn bán, bản mệnh có quý nhân trợ giúp nên đỡ tốn bao nhiêu thời gian và công sức đi đường vòng.

Những chú Dê đừng có lười biếng vào ngày thứ 7 này nhé, bởi đó chính là thời điểm tốt nhất để bạn gặt hái tài lộc về túi của mình đó. Thứ 7 này Tài thần nằm ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài thì người tuổi Mùi đừng quên đi theo hướng này nhé, bạn sẽ được Thần Tài để mắt tới mà phù hộ độ trì cho đấy.

Sang tới chủ nhật thì bản mệnh có thể bung lụa làm những gì mình thích. Nhất là những bạn làm kinh doanh buôn bán sẽ thấy hôm đó hàng hóa bán chạy kinh khủng khiếp, khách hàng nườm nượp vào ra.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2-3/7): 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, ăn tiêu xả láng chả lo cháy túi - Ảnh 1
 Cuối tuần này bạn được Thần Tài để mắt tới mà phù hộ độ trì cho đấy. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Chờ mong cả tuần, nhưng phải chờ tới cuối tuần này thì tài vận mới thực sự khởi sắc, tuổi Dần mới thực sự thấy tiền ùn ùn đổ về túi mình.

Thứ 7 này sẽ có người tự mang tài lộc tới tận nơi cho tuổi Dần. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ thu được nguồn lợi lớn lắm đó. Chẳng phải lúc nào cũng may mắn, không cầu tài mà tài tự tới như vậy đâu.

Chủ nhật tài lộc mới thực sự vượng phát, tuổi Dần liều liệu "may túi 3 gang" mà đựng luôn ấy. Tiền bạc ào ào đổ về nhà, con giáp này bận rộn làm chẳng hết việc luôn.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là 1 trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà. Chỉ trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này thôi mà những chú Lợn có nguồn thu khéo bằng cả tuần miệt mài làm việc rồi ấy chứ.

Thứ 7 là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong ngày có nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đó. Đừng lúc làm việc này, khi lại làm việc khác, mất thời gian mà thiếu tập trung nên năng suất làm việc không cao, chỉ tổ khiến cho mình thất bại mà thôi.

Tới chủ nhật mới là thời điểm mà tài lộc bùng nổ với tuổi Hợi. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ thấy rõ Thần Tài đang đứng về phía mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Vận mệnh hanh thông, phú quý trong tầm tay, 3 con giáp thuộc top may mắn nhất thiên hạ, ăn nên làm ra, việc gì cũng trúng lớn.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi hợi

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