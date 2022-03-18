Tử vi 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3), khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, 3 con giáp vận trình rực ánh hào quang, tiền vàng chất đầy trong túi, thực hiện thành công những mơ ước bất lâu

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 00:26

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, vận trình rực sáng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp có quý nhân giúp sức trở nên thuận lợi, đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tài chính của bản mệnh từ đây có nhiều thay đổi lớn. Cơ hội kiếm tiền bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt mà nếu Thân biết nắm bắt sẽ thu về khoản tiền kha khá.

Vận tình cảm của Thân rực rỡ hơn bao giờ hết. Người độc thân có thể tìm thấy đối tượng thích hợp trong giai đoạn này. Còn ai đã lập gia đình thì sẽ có được hạnh phúc vững bền, viên mãn.

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Người tuổi Thân trong 2 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Cát Tinh mang đến nhiều tài lộc cho người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần. Vốn là người thông minh, chăm chỉ nên những thành quả con giáp này đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân của mình. Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của chúng nên con giáp này chỉ cần bình tĩnh giải quyết từng việc một.

Tài lộc của của con giáp ngày một thăng tiến. Nguồn thu nhập đến từ nhiều công việc giúp bản mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại.

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Cát Tinh mang đến nhiều tài lộc cho người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần vận trình khởi sắc. Tài lộc đỏ như son, con giáp may mắn nhận lại được khoản tiền đã cho bay trước đó hoặc được thừa kế tài sản mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, Hợi cũng đừng vì thế mà chỉ biết trông chờ vào vận may, bỏ bê công việc để lỡ mất nhiều cơ hội tiến thân.

Nhị hợp giúp cho con giáp và người ấy xóa bỏ hiểu lầm, tình cảm ngày càng được thắt chặt. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng rất phát triển mang đến cho con giáp nhiều niềm vui. Cuộc sống của Hợi lúc này cũng trở nên vui vẻ và thú vị hơn.

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Người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần vận trình khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 

* Bài viêt chỉ mang tính  tham khỏ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18/3 - 20/3), ý trời đã định, 3 con giáp ngã trúng kho vàng, ngồi không hưởng phước, tiền tài - hỷ sự song hành tìm đến tận ngõ nhà

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18/3 - 20/3), ý trời đã định, 3 con giáp ngã trúng kho vàng, ngồi không hưởng phước, tiền tài - hỷ sự song hành tìm đến tận ngõ nhà

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18/3 - 20/3), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, phước lộc dồi dào, tiền tài dư dả tha hồ chi tiêu.

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