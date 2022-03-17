Tử vi 3 ngày cuối tuần (18/3 - 20/3), ý trời đã định, 3 con giáp ngã trúng kho vàng, ngồi không hưởng phước, tiền tài - hỷ sự song hành tìm đến tận ngõ nhà

Tâm linh - Tử vi 17/03/2022 16:19

Tử vi 3 ngày cuối tuần (18/3 - 20/3), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, phước lộc dồi dào, tiền tài dư dả tha hồ chi tiêu.

Tuổi Thìn 

Đường công danh của người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp may mắn gặp gỡ quý nhân giúp đỡ bạn trong công việc nên làm gì cũng thuận lợi, thu hái được nhiều thành tích nhất định. Nếu đang có ý định lấn sân sang các lĩnh vực mới để thử thách bản thân thì Thìn hãy làm ngay từ bây giờ. Vận trình đang lên, con giáp có thể nhận về những tin vui bất ngờ.

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Đường công danh của người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày cuối tuần may mắn liên miên, hỷ sự tràn ngập. Con giáp thuận lợi vượt qua khó khăn, những kế hoạch, dự án được tiến hành trong thời gian này đều mang lại lợi nhuận to lớn. Tý thu được một khoản lời không nhỏ, giải quyết nhiều vấn đề tài chính ngay trước mắt. Chẳng những thế, con giáp còn tích lũy được một số tiền cho những dự định sau này.

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Người tuổi Tý trong 3 ngày cuối tuần may mắn liên miên, hỷ sự tràn ngập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đạt được nhiều thành công trong 3 ngày cuối tuần. Sự xuất hiện của Cát Tinh mang đến nhiều hỷ sự cho bản mệnh. Bạn có cơ hội phát tài nhờ vào các khoản thu bất ngờ như trúng thưởng, trúng số, hay được cho tặng tiền bạc nữa. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của con giáp trong giai đoạn này cũng rất phát triển. Đặc biệt, con giáp từ đây có thể gặp được đối tượng hợp ý, cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền chặt trong tương lai. Hợi hãy học cách mở lòng mình nhé.

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Người tuổi Hợi đạt được nhiều thành công trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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