Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), may mắn như trúng số độc đắc, 3 con giáp Thần Phật hộ mệnh, tài lộc nghênh đón, tiền ập vào nhà 'như lũ' chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 17:49

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), 3 người tuổi này vận trình chiếu sáng, may mắn vận vào người, cơ hội đổi đời bất ngờ.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Mùi vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), người tuổi Mùi có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Mùi thoải mái chi tiêu.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), may mắn như trúng số độc đắc, 3 con giáp Thần Phật hộ mệnh, tài lộc nghênh đón, tiền ập vào nhà 'như lũ' chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), người tuổi Mùi có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), người tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Dậu được giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Dậu xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm.

Sự giỏi giang, thông minh giúp Dậu được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), may mắn như trúng số độc đắc, 3 con giáp Thần Phật hộ mệnh, tài lộc nghênh đón, tiền ập vào nhà 'như lũ' chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), người tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (10/9 - 11/9), tuổi Ngọ có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Ngọ có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Ngọ sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Đặc biệt, tuổi Ngọ được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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