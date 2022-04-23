Tử vi 2 ngày cuối tháng 4 (29/4 - 30/4), tận hưởng phước lành, hanh thông vận mệnh, 3 con giáp muốn gì được nấy, 'một bước lên mây', lấy sạch tài lộc trong thiên hạ

Tử vi 2 ngày cuối tháng 4 (29/4 - 30/4), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, lộc lá đầy nhà, sống trong cảnh giàu sang, phú quý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 2 ngày cuối tháng 4 vận trình suôn sẻ, nhận nhiều phúc trời. Con giáp tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn mà không cần ai giúp đỡ. Đây chính là lý do khiến bạn được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng, có tác động lớn đến quá trình thăng tiến.

Tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, bạn và nửa kia sẽ rất nhanh tiến đến kết quả tốt đẹp trong tương lai gần.

Người tuổi Dần trong 2 ngày cuối tháng 4 vận trình suôn sẻ, nhận nhiều phúc trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tháng 4 tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh. Sự cẩn thận giúp con giáp dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ dần dần thăng tiến. Con giáp này hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trên con đường công danh.

Đường tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Những người đã lập gia đình quan tâm nửa kia nhiều hơn, tình cảm đôi bên ngày vàng thắm thiết.

Người tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tháng 4 tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công danh của người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tháng 4. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Sức khỏe của bạn cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp may mắn này cũng nên chăm chỉ luyện tập, ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe tinh thần và vóc dáng.

Vận trình công danh của người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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