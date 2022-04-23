Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), lộc trải đầy đường, vận trình lên hương, 3 con giáp hưởng trọn điều may, khai thông sự nghiệp, tiền tài của cải nhiều không chỗ chứa

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 02:14

Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ, có được nhiều cơ hội phát tài.

Tuổi Dần

Con đường công danh của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới này. Con giáp may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ hệ trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

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Con đường công danh của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong tuần mới, người tuổi Tỵ gặp được quý nhân, thuận được thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Tỵ khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công. Tuy nhiên, con giáp cũng đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác.

Đường tài lộc của bản mệnh đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

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Trong tuần mới, người tuổi Tỵ gặp được quý nhân, thuận được thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong tuần mới, vận trình công việc của người tuổi Thân đều diễn ra thông thuận. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở trước nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm.Bên cạnh đó, con đường tài lộc của bạn cũng bước sang một nấc thang mới. Chuyện tình cảm có khởi sắc.

Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời mệnh sắp tới của Thân không có gì đáng ngại.

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Trong tuần mới, vận trình công việc của người tuổi Thân đều diễn ra thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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