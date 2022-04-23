Tử vi 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4), xuân đi hè đến, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, phất lên giàu có, tiền vàng tài lộc lũ lượt kéo về nhà, tha hồ tận hưởng vận may hiếm thấy

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 12:39

Tử vi 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4), 3 con giáp may mắn vận trình thăng hạng, tài lộc đầy nhà, có được nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu vào 3 ngày đầu tuần diễn ra tương đối bình ổn. Con giáp trở nên quyết đoán hơn nên rất nhanh đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh có được sự kính trọng của mọi người, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Vận trình tài lộc tươi sáng. Nguồn thu nhập của con giáp tăng lên không ngừng, đã đến lúc bạn mở rộng làm ăn, gây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Đường tình duyên của bạn có nhiều bước tiến đáng kể, con giáp may mắn này và nửa kia sẽ có cái kết có hậu trong tương lai gần.

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Công việc của người tuổi Sửu vào 3 ngày đầu tuần diễn ra tương đối bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mùi thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh tự do tung hoành, thu vét quyền lực và tiền tài. Con giáp phất lên giàu sang vượng phát. Còn đối với người kinh doanh, bản mệnh mua may bán đắt, tài lộc nở rộ. Con giáp thậm chí chẳng cần làm gì thì tiền tài cũng tự đến. 

Chuyện tình cảm  của bản mệnh vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

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Tử vi 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mùi thuận lợi trong cả công việc và tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình khởi sắc, may mắn đong đầy trong 3 ngày đầu tuần. Những kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này có được thành tựu nhất định. Tài vận thăng hoa, tiền tài dư dả nên bạn mặc sức chi tiêu không cần nhìn giá.

Vận đào hoa đang đến với con giáp. Nếu còn độc thân, con giáp khả năng cao sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. 

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Người tuổi Hợi vận trình khởi sắc, may mắn đong đầy trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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