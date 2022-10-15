Tử vi 2 ngày (16 và 17/10): Cát tinh phúc lộc xuất hiện, 3 con giáp đổi đời, nghèo mấy cũng giàu, tam hỷ lâm môn

Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số, có những con giáp gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng đến cuối cùng cũng sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tuất Người tuổi Tuất được biết đến với tính tình ngay thẳng, chân thành. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là quá vội vàng, hấp tấp và thiếu kiên trì. Đôi khi, trước mỗi vấn đề, người tuổi này tỏ ra bảo thủ và có cái tôi khá lớn nên ít khi nghe ý kiến người khác.

Ảnh minh họa: Internet Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi này không được tốt lắm. Họ cố gắng rất nhiều nhưng chưa được ghi nhận. Công việc của họ thậm chí còn gặp vài sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên từ khi bước vào 2 ngày này, tài vận của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ duyên được gặp gỡ quý nhân. Quý nhân của họ có thể là bậc tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Nhờ được quý nhân nâng đỡ, con giáp này thăng hoa trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Tuổi Mùi Người tuổi Mùi hiền lành, giỏi giang, sống chân thành và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Vào trường thành, tuổi Mùi gặt hái được nhiều thành công nhưng do vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với nhiều gian truân. Những tháng cuối năm 2022, công việc và tài vận dần được cải thiện, những món nợ tưởng chừng như không thể trả nổi thì bất ngờ tìm được hướng giải quyết tốt đẹp hơn.



Ảnh minh họa: Internet Trong 2 ngày này, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Họ sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn. Tuổi Sửu Trời sinh những người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Đây cũng là lý do khiến xui xẻo và kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet Tử vi 2 ngày này cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những ngày giữa và cuối tháng. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Sửu cũng thăng hoa rõ rệt. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-2-ngay-16-va-17-10-cat-tinh-phuc-loc-xuat-hien-3-con-giap-doi-doi-ngheo-may-cung-giau-tam-hy-lam-mon-512162.html