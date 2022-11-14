Tử vi 15 ngày tới, nhà tiên tri khẳng định trúng phóc 3 con giáp tiền của dồi dào, tài lộc thăng tiến không ngớt, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình hanh thông, thuận lợi đủ đường

Tử vi dự đoán trong 15 ngày tới, con đường hậu vận của tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi đủ đường, cụ thể đây là khoảng thời gian có sự đột phá mới trên con đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Vì vậy hãy cố gắng chắt chiu từng cơ hội mà mình được hưởng.

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn là mẫu người mà trời sinh ra đã có tố chất, tài năng hơn người. Họ mang số mệnh giàu sang, phú quý. Con giáp này giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý tiền bạc. Tuy nhiên, đối lúc tính khí tự tin thái quá thường khiến họ đánh mất đi cơ hội thăng tiến của mình, chính vì vậy chỉ cần sửa đổi điều này thành công là điều hiển nhiên với Thìn.

Tuy nhiên, người tuổi Thìn hãy dành chút thời gian chăm sóc gia đình của mình đừng vì quá ham công tiếc việc mà khiến người thân của mình bị thiếu thốn về mặt tình cảm.

Bên cạnh đó, khi gặp khó khăn, trở ngại, con giáp may mắn này sẽ có quý nhân trợ lực nhờ đó Thìn có thêm sự tự tin trong mọi việc mình làm, người làm công ăn lương chiếm dược niềm tin từ cấp trên. Người làm ăn kinh doanh, hợp đồng mua bán được ký kết thuận lợi, của cải ngày một tăng cao.

Tử vi dự đoán trong 15 ngày tới, con đường hậu vận của tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi đủ đường, cụ thể đây là khoảng thời gian có sự đột phá mới trên con đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Vì vậy hãy cố gắng chắt chiu từng cơ hội mà mình được hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Việc chủ động xây dựng kế hoạch đã giúp người tuổi Tuất hoàn thành tốt những việc đang còn dang dở. Thời gian này, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, ngoài ra cũng còn nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 15 ngày tới đây, con đường hậu vận của người tuổi Tuất sẽ được các bậc trưởng bối hỗ trợ nhiều trong công việc. Họ có thể giúp đỡ về kỹ năng, chuyên môn hay cũng có thể là nguồn vốn.Nhìn chung đây được coi là cơ hội để bạn nâng tầm bản thân lên tầm cao mới.

Ngoài ra việc làm ăn kinh doanh cũng khá may mắn với Tuất trong thời gian này nếu đầu tư vào bất động sản cũng có thể mang tới thành công, lợi nhuận không lồ cho họ. Tuy nhiên, không nên đầu tư hết vào một chỗ nhằm tránh những rủi ro.

Chuyện tình cảm cũng diễn ra cực kỳ thuận lợi khi Tuất có thể tìm được một nửa đích thực của mình trong thời gian tới, nếu họ mạnh dạn mở lòng với đối phương.

Ngoài ra việc làm ăn kinh doanh cũng khá may mắn với Tuất trong thời gian này nếu đầu tư vào bất động sản cũng có thể mang tới thành công, lợi nhuận không lồ cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Dần tính cách mạnh mẽ, bởi trời sinh những người tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường, bởi họ là chúa sơn lâm. Con giáp này dù làm bất kỳ cơ sở nào cũng đều muốn bản thân là người giỏi nhất, thành công nhất.

Tử vi 15 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Người làm ăn kinh doanh đạt kết quả tốt, các hạng mục đầu tư phát triển giúp Dần kiếm về số tiền cực khủng.

Ngoài ra đường tình duyên của bản mệnh trong thời gian này cũng cực kỳ vượng đào hoa, quan hệ xã giao rộng, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế… Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình đều có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn.

Tử vi 15 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng vô cùng đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!