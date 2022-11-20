Tử vi 15 ngày tới (5/12) 3 con giáp sao Hồng Loan chiếu mệnh, vượng quý nhân, làm gì cũng 'hái ra tiền', càng cuối năm 2022 càng hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 10:56

Đây sẽ là thời điểm 3 con giáp lội ngược vòng thành công, được các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì cũng có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng điềm tĩnh, dứt khoát, có chủ kiến ​​riêng,15 ngày tới (5/12 những khó khăn gặp phải trong sự nghiệp sẽ được giải quyết một cách khéo léo, đều sẽ thăng tiến và phát tài. Xung quanh họ cũng có nhiều cơ hội, cung nô bộc có sao tốt chiếu mệnh nên nhất định sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc!

Mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bản mệnh. Nhiệm vụ được hoàn thành rất tốt, cũng nhờ vậy mà cấp trên có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn vì nhìn thấy sự cố gắng từ bạn.

Tử vi 15 ngày tới (5/12) 3 con giáp sao Hồng Loan chiếu mệnh, vượng quý nhân, làm gì cũng 'hái ra tiền', càng cuối năm 2022 càng hưng thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu hoạt bát đáng yêu, lại nhẹ nhàng, hòa đồng, làm việc gì cũng khéo léo, lại có thêm các mối nhân duyên tốt đẹp nên hầu như không phải có lo lắng về cái ăn cái mặc.

Bước sang tháng 12 dương lịch, người tuổi Sửu làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Con giáp này được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu.

15 ngày tới (5/12) sẽ là thời điểm Sửu lội ngược vòng thành công. Sửu được các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì cũng có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc.

Không chỉ chuyện tài lộc mà tình duyên của người tuổi Sửu khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Con giáp này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tử vi 15 ngày tới (5/12) 3 con giáp sao Hồng Loan chiếu mệnh, vượng quý nhân, làm gì cũng 'hái ra tiền', càng cuối năm 2022 càng hưng thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

15 ngày tới (5/12) - Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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Đúng 20h ngày 20/11 những con giáp này được nhiều cát tinh trợ mệnh nên đường công danh, tài lộc khá sáng. Mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bản mệnh.

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