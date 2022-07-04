Tử vi 13 ngày tới (5/7 - 17/7), Cát Tinh soi sáng, vận trình phát đạt, 3 con giáp chi tiêu thoải mái, phước khí đong đầy, ăn nên làm ra, tha hồ 'vơ vét' vận may, tài lộc

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 11:01

Tử vi 13 ngày tới (5/7 - 17/7), 3 con giáp chi tiêu thoải mái, phước khí đong đầy, ăn nên làm ra, muốn gì được nấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Tam Hội che chở cho, sự nghiệp của con giáp đang hanh thông rộng mở hơn hẳn. Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong ngày, có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Chỉ cần bạn nghiêm túc nỗ lực thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt. 

Công việc suôn sẻ kéo theo vận tài lộc tăng tiến, người làm công ăn lương có thu nhập đảm bảo cuộc sống, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Lúc tài chính đang dư dả, nhưng nếu bạn tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết, cần có kế hoạch quản lý cẩn thận.

con giap may man 1
Người tuổi Tý trong 13 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 13 ngày tới có tin vui tài lộc khi nhận được một khoản tiền tương xứng với công sức mình đã bỏ ra. Con giáp may mắn này là người cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm nên dễ dàng có được cuộc sống an toàn, song cũng vì ít thử thách nên đôi khi bản mệnh thấy nhàm chán.

Lời khuyên dành cho con giáp là nên làm việc với những người mà mình không thích vì đó cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử. Đây cũng là cách giúp bạn thế nào là phá bỏ rào cản của bản thân, bước qua vùng an toàn để giành lấy vận may cho mình.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi trong 13 ngày tới có tin vui tài lộc khi nhận được một khoản tiền tương xứng với công sức mình đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 13 ngày tới vận trình suôn sẻ. Con giáp có những cơ hội làm ăn nhiều triển vọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.  Bên cạnh đó, con giáp nhận được sự yêu mến của mọi người, và đó chính là những cơ hội tốt giúp con giáp này phát triển trong tương lai. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia có nhiều bước tiến mới. Cặp đôi luôn bên nhau những lúc khó khăn và nhận được sự chúc phúc của mọi người. Những ai độc thân có thể tìm được đối tượng hợp ý.

con giap may man 3
Người tuổi Thân trong 13 ngày tới vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp tử vi 13 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026