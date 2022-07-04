Tử vi 5 ngày tới (5/7 - 9/7), quý nhân nâng đỡ, phú quý hanh thông, 3 con giáp tiền vàng dư dả, cát lộc đầy nhà, sống đời giàu sang, phát đạt

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 10:33

Tử vi 5 ngày tới (5/7 - 9/7), 3 con giáp may mắn cát lộc đầy nhà, sống đời giàu sang, phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Thực Thần mang tới những cơ hội cải thiện tài lộc cho con giáp. Bản mệnh nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư riêng nên thu về được những khoản khá. Bản mệnh cũng được khuyên nên hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước nếu cần, đặc biệt là khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên tham khảo thị trường kĩ càng để tránh những rủi ro không đáng có.

Chuyện tình cảm của con giáp ngày càng thăng tiến. Bản mệnh và nửa kia yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Chuyện yêu bền bĩ của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 5 ngày tới (5/7 - 9/7), quý nhân nâng đỡ, phú quý hanh thông, 3 con giáp tiền vàng dư dả, cát lộc đầy nhà, sống đời giàu sang, phát đạt - Ảnh 1
Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới cát lộc dối dào, vận trình vượng phát. Con giáp có nhiều ý tưởng mới muốn đề đạt với cấp trên trong thời gian này. Vận tài lộc của bản mệnh vô cùng thuận lợi. Mọi chi tiêu của bạn đều nên dành cho gia đình trong hôm nay. Về chuyện tiền bạc người này rất chi tiết và cẩn thận.

Tinh thần làm việc quyết đoán và nhiều sức sáng tạo sẽ khiến bạn tìm ra nhiều cách giải quyết chuyện tiền bạc trong hôm nay. Nhờ có đồng nghiệp đồng lòng, cấp trên giúp đỡ mà bạn có được nhiều thu hoạch tốt về tài chính.

Tử vi 5 ngày tới (5/7 - 9/7), quý nhân nâng đỡ, phú quý hanh thông, 3 con giáp tiền vàng dư dả, cát lộc đầy nhà, sống đời giàu sang, phát đạt - Ảnh 2
Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới cát lộc dối dào, vận trình vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 5 ngày tới vận trình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Con giáp luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mình cho là đúng. Thế nhưng,  trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, chớ biến mình thành kẻ nông nổi, gây ấn tượng xấu cho người khác.

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến do biết cách cư xử. Bạn luôn kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Tử vi 5 ngày tới (5/7 - 9/7), quý nhân nâng đỡ, phú quý hanh thông, 3 con giáp tiền vàng dư dả, cát lộc đầy nhà, sống đời giàu sang, phát đạt - Ảnh 3
Người tuổi Tuất trong 5 ngày tới vận trình thịnh vượng, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 10 ngày tới, sao may mắn chiếu soi, 3 con giáp phát tài phát lộc, phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ, muốn gì được nấy

Tử vi 10 ngày tới, sao may mắn chiếu soi, 3 con giáp phát tài phát lộc, phúc khí dồi dào, vận trình suôn sẻ, muốn gì được nấy

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, phúc khí dồi dào, sống đời vui vẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp con giáp tử vi 5 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 25 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026