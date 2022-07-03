Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 7 (4/7 - 10/7), Thần Tài yêu quý, mở lối công danh, 3 con giáp mặc sức 'hô mưa gọi gió', làm ăn thắng lợi, tiền của đầy nhà, sống đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 19:28

Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 7 (4/7 - 10/7), 3 con giáp may mắn mặc sức 'hô mưa gọi gió', làm ăn thắng lợi, tiền của đầy nhà, nhận được nhiều phúc đức trời ban.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 cát lộc đầy nhà, tiền của dư dả. Bản mệnh nhanh nhẹn, khả năng tính toán hơn người nên nếu bản mệnh tiến hành gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng hay khai trương giao dịch thì sẽ thu được lợi lớn. Vấn đề tài lộc hưng vượng, bản mệnh mặc sức chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Vận trình tình cảm có bất kỳ dấu hiệu khả quan nào. Những bản mệnh còn độc có thể gặp được đối tượng như ý. Người đã có gia đình hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mùi trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 cát lộc đầy nhà, tiền của dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 cát lộc hưng thịnh, làm gì cũng suôn sẻ, Những ai đang có ý định xin việc hay thử thách ở môi trường mới sẽ gặp may mắn. Cứ tự tin mà phấn đấu vì trời Phật sẽ ủng hộ bạn. Hôm nay mà khai trương hay xuất hành thì nên hương khói tổ tiên chu đáo, đầy đủ, thành tâm thì sẽ được phù hộ. Sẽ có nhiều lời bàn tán về những việc bạn đang làm nhưng hãy bỏ ngoài tai nhé vì nó rất vô ích.

Chuyện tình cảm thuận lợi. Thân và nửa kia luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn. Hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Thân trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 cát lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 ra vô cùng thuận lợi. Dù thuộc lĩnh vực nào nhưng nếu có sự tham gia của con giáp may mắn này đều tiến hành suôn sẻ. Thần May Mắn đem lại cơ hội thăng tiến cho bạn. Trong thời điểm này, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ có được những thứ vượt ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

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Vận trình của tuổi Hợi trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7 ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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