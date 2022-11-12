Tử vi 13 ngày tới (13 - 25/11) Thần Tài rót lộc vào nhà, tiền chất từng đống, lộc đổ về như thác, top 3 con giáp này chỉ việc may 'túi 3 gang' mà đựng tiền vàng

Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thảnh công đáng giá.

Là con giáp vượng quý nhân trong 13 ngày tới nên đường sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý có những bước tiến đáng kể. Quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội kiếm tiền triển vọng, nếu mạnh dạn và liều lĩnh một chút, bản mệnh có thể khiến cho tiền đổ đầy túi, có của ăn của để sau một khoảng thời gian dài khá khó khăn.

Tử vi 13 ngày tới dự báo, tuổi Hợi chính là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón cơn mưa tài lộc sắp ập đến với mình.

Cát thần xuất hiện dìu dắt và che chở bạn gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Đặc biệt những người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài, tiền bạc thu về là nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Mặc dù không mang lại lợi nhuận quá nhiều cùng một lúc, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều khoản được thu cùng lúc nên tiền bạc khá rủng rỉnh.

Có điều, con giáp này cũng cần nhắc nhở bản thân về chuyện chi tiêu. Đừng thấy tiền kiếm được quá dễ dàng mà coi thường, thoải mái tiêu pha chẳng cần biết đến ngày mai.

Với người làm công việc văn phòng, nguồn thu nhập chủ yếu của bản mệnh vẫn từ công việc chính. Nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo thu nhập không cải thiện mấy mà hiệu quả lại không cao.

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Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết sống vì người khác, nên được mọi người hết mực yêu thương, luôn dành cho tuổi Mùi những điều tốt đẹp. So với những con giáp khác, tuổi Mùi là con giáp được trời ban nhiều phước lành bởi họ có tính cách tuyệt vời. Người tuổi Mùi biết cho đi nên hoàn toàn có thể nhận lại nhiều, họ hoàn toàn có thể không cần quá giỏi giang nhưng cuộc sống vẫn rất phẳng phiu và ấm êm, đặc biệt quan trọng là rất giàu sang .

Trong cuộc sống, người tuổi Mùi dù có nhiều của cải nhưng vẫn biết sống tiết kiệm, luôn đề cao tinh thần cố gắng và chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch. Họ tâm niệm, của cải làm ra nhưng phải biết giữ thì cuộc sống mới thăng hoa lâu dài, bền vững. Nhờ vậy mà càng về hậu vận tuổi Mùi lại là con giáp có cuộc sống viên mãn nhất.

Tử vi học có nói, 13 ngày tới tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự tính đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng thao tác càng thành công xuất sắc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm