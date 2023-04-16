Tử vi 12 con giáp tuần mới (17/4-23/4/2023): 3 tuổi chính thức hết khổ, 5 tháng đổi đời, 7 tháng tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 17:27

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4, đầu tuần mới này cho thấy những con giáp sau xoay tài, đổi vận, có thay đổi đáng kể trong vận mệnh bản thân.

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tài lộc gõ cửa, công việc phát triển rộng mở, đón nhiều tin vui trong hôm nay.

Công việc: Người tuổi Tý có nhiều cơ hội thể hiện cá tính, sáng tạo trong công việc. Công việc kinh doanh phát triển rộng mở, đón nhiều tin bất ngờ vào hôm nay.

Tình duyên: Cả hai luôn biết cách trân trọng, dành thời gian trò chuyện cùng nhau.

Tài lộc: Công việc phát triển, kéo theo tài lộc phát triển, tiền bạc hôm nay thu vào nhiều.

Sức khỏe: Đi làm về muộn hạn chế tắm khuya, dễ đột quỵ.

Tử vi 12 con giáp tuần mới (17/4-23/4/2023): 3 tuổi chính thức hết khổ, 5 tháng đổi đời, 7 tháng tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, tuổi Sửu có được sự hăng hái, năng động trong công việc. Con giáp này đặt ra những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian vàng nào. Bản mệnh còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên.

Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bản mệnh dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Tuần mới cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bản mệnh đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. Chưa biết kết quả ra sao nhưng điều đáng mừng là đã chịu mở lòng mình.

Tử vi 12 con giáp tuần mới (17/4-23/4/2023): 3 tuổi chính thức hết khổ, 5 tháng đổi đời, 7 tháng tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, tuổi Sửu có được sự hăng hái, năng động trong công việc. Con giáp này đặt ra những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian vàng nào. Bản mệnh còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên.

Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bản mệnh dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Tuần mới cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bản mệnh đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. Chưa biết kết quả ra sao nhưng điều đáng mừng là đã chịu mở lòng mình.

Tử vi 12 con giáp tuần mới (17/4-23/4/2023): 3 tuổi chính thức hết khổ, 5 tháng đổi đời, 7 tháng tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi ngày 17/4/2023: HUNG VẬN át cát vận, 3 con giáp này lâm vào HOẠN NẠN, chịu nhiều OAN ỨC, PHÁ TÀI bám đuôi, sự nghiệp khó lòng cứu vãn

Tử vi ngày 17/4/2023: HUNG VẬN át cát vận, 3 con giáp này lâm vào HOẠN NẠN, chịu nhiều OAN ỨC, PHÁ TÀI bám đuôi, sự nghiệp khó lòng cứu vãn

Những con giáp này dù đã vô cùng nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn không thế tránh khỏi những điều bất lợi liên tục ập đến. Hãy luôn giữ cho mình sự bình tĩnh, tỉnh táo để không lâm vào đường cùng.

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