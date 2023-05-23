Tử vi 12 con giáp thứ Tư, 24/5/2023: Thân sớm gặp ý trung nhân, Ngọ được Tam Hội phù trợ, Mão coi chừng mất việc

Những người tuổi Thân thường có vận may về sự giàu có, và có thể quản lý suôn sẻ cuộc sống của một gia đình nhỏ. Người tuổi Thân thông minh, linh hoạt, ăn nói lưu loát, giỏi nhìn nhận vấn đề và rất kiên nhẫn. Trong tuần đầu tháng 5, tài lộc của người tuổi Thân sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. Mọi phương diện của cuộc sống trong tháng 5 của người tuổi Thân đều có dấu hiệu may mắn, nhiều triển vọng tươi sáng.

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Tam Hội phù trợ giúp công việc của tuổi Sửu tiến triển hanh thông hơn bao giờ hết. Nhờ bản lĩnh vững vàng và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay mà con giáp này có thể tự mình giải quyết tốt mọi khó khăn gặp phải lúc này. Vì muốn tiết kiệm cho những việc quan trọng sắp tới nên bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu cho cả tháng. Những khoản liên quan đến hội hè ăn uống cũng được bạn cân nhắc kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngập tràn tin vui và đón nhận nhiều diều mới mẻ. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau khoảng thời gian hẹn hò lý tưởng. Người độc thân có thể chia sẻ cảm xúc trong lòng để tìm được người phù hợp. Người độc thân hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những điều thú vị, tươi đẹp phía trước. Nhưng để làm được điều này thì bạn cần phải quên đi quá khứ đau buồn trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thương Quan lâm vận nên công việc của Mão khá chật vật, khó khăn. Cẩn thận coi chừng mất chức, bị đuổi việc, thôi học vì bất cẩn. Lời khuyên cho bạn là nên cư xử hòa nhã, đừng quá kiêu ngạo, một điều nhịn thì chín điều lành.

Vận lâm Tương Phá nên trong anh em họ hàng dễ có lục đục, ghen ghét lẫn nhau. Tuổi này không được nhờ vả người thân nhiều, toàn tự lực cánh sinh bươn chải. Nhiều người xa quê nhờ vào bạn bè và hàng xóm nhiều hơn anh em ruột thịt.

Xem tử vi chính xác nhất mặt tiền bạc may mắn hơn mọi người nhờ cục diện Hỏa sinh Mộc. Người theo lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác. May mắn hơn thì được cho số lộc hoặc được trả nợ.

Giờ tốt: 1h đến 5h

Màu sắc cát tường: Đen, tím

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.