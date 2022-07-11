Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 10 ngày tới (22/7) 3 con giáp này 100% sẽ phát tài phát lộc, tiền bạc khởi sắc, vừa có quý nhân hỗ trợ vừa nhận lộc của thần tài, chính thức thoát nghèo

Thầy tử vi cho biết trong tuần mới này tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mão nếu làm ăn kinh doanh thì có thể kiếm được nhiều khoản tiền lớn nhờ những vụ làm ăn béo bở. Với người tuổi Mão còn đang đi làm công ăn lương thì có cơ hội được thưởng, hoặc đề bạt vào chức vụ mới nhận nhiều khoản tiền ngoài lương.

Tử vi ấn định tuổi Thân sẽ là một trong những con giáp phát tài trong thời gian 10 ngày tới. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Thân còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Trong tuần mới này chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, hai người nên dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn. Với những người tuổi Mão dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác, bởi vận đào hoa đang tìm tới, cẩn trọng kẻo gây hiểu lầm không đáng có nhé.

Những người tuổi Thân chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thân sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong 10 ngày tiếp theo. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức tiền bạc rủng rỉnh chẳng ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ

Từ giữa tháng 6 dương lịch trở đi, những người cầm tinh con Ngựa sẽ có tài lộc rất vượng, sau đó là sự giàu có lên một tầm cao mới. Nếu thực sự nắm bắt vận may thời gian này sẽ phát tài, ngoài ra đối với những người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới sẽ gặp được tình yêu đích thực, hạnh phúc ngoài mong đợi.

Người tuổi Ngọ không có nhiều toan tính, họ luôn lạc quan, làm việc chăm chỉ và sống chan hòa với mọi người. Sự kiên cường, bền bỉ giúp người tuổi Ngọ hóa giải khó khăn một cách dễ dàng.

Nhờ vào tinh thần chiến đấu quật cường, không ngại gian khổ, người tuổi Ngọ luôn gặp may mắn trong sự nghiệp và được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ.

Thời điểm này, đường quan lộ của họ cực tốt, niềm vui tới tấp, bản mệnh dễ được thăng chức hay tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Đời sống tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực với những tin vui dồn dập kéo đến.

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