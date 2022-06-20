Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), hỷ sự đến nhà, vận trình thuận lợi, 3 con giáp phúc đức vô biên, tiền tài dư dả, cát lộc đầy nhà, vận trình lên hương, khởi phát

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 11:00

Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, công danh thuận lợi. Tinh thần nhiệt huyết, đam mê công việc của con giáp được cấp trên trọng dụng, thuận lợi thăng quan tiến. Bản mệnh sẽ có những thuận lợi nhất định trong công việc, một mặt bạn muốn làm việc thật chuyên tâm nhưng mặt khác lại tỏ ra lười biếng vì không nhận được sự hưởng ứng.

Chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, hãy chủ động và tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ mọi người vì rất có thể bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp của mình ở đó.

Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), hỷ sự đến nhà, vận trình thuận lợi, 3 con giáp phúc đức vô biên, tiền tài dư dả, cát lộc đầy nhà, vận trình lên hương, khởi phát - Ảnh 1
Người tuổi Dần trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, công danh thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn nhập mệnh, người tuổi Thìn trong 10 ngày tới có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân mình, nhờ đó mà có được sự công nhận của cấp trên, không gian phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp có cơ hội để bùng nổ khi tìm thấy được điểm đột phá trong công việc vốn đang bế tắc. Nhiều người đã thử sức nhưng không được, trong khi bạn lại có thể làm được điều đó.

 

Các cặp đôi nhận ra được tầm quan trọng của đối phương. Sự xa cách như ngọn gió lớn làm bùng lên ngọn lửa tình yêu, khiến bạn nhận ra mình không thể dễ dàng để mất đi như thế.

Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), hỷ sự đến nhà, vận trình thuận lợi, 3 con giáp phúc đức vô biên, tiền tài dư dả, cát lộc đầy nhà, vận trình lên hương, khởi phát - Ảnh 2
Chính Ấn nhập mệnh, người tuổi Thìn trong 10 ngày tới có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới có thể nhận được lời mời ăn uống, tiệc tùng, gặp gỡ người mới. Dù con giáp có hứng thú hay không cũng nên tham gia để cải thiện mối quan hệ ngoại giao. Thời gian này cũng là lúc thuận lợi để con giáp này tiến hành các công việc quan trọng như khai trương, mở hàng, cưới hỏi, xây cất…

Phương diện tình cảm hôm nay cũng rất tốt đẹp. Đặc biệt, người độc thân có thể sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp trong một dịp tình cờ nhất.

Tử vi 10 ngày tới (21/6 - 30/6), hỷ sự đến nhà, vận trình thuận lợi, 3 con giáp phúc đức vô biên, tiền tài dư dả, cát lộc đầy nhà, vận trình lên hương, khởi phát - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới có thể nhận được lời mời ăn uống, tiệc tùngẢnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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