Tử vi 10 ngày tới (20/6 - 29/6), vận trình vụt sáng hơn sao, 3 con giáp khí thế ngút trời, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, tha hồ chiếm trọn vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 16:36

Tử vi 10 ngày tới (20/6 - 29/6), 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, lộc lá đầy nhà, vận trình hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hưng thịnh, cát lộc đầy nhà. Con giáp tiến hành các công việc quan trọng một cách suôn sẻ. Con giáp có thể sẽ nhận được khoản tiền lớn nhờ công sức mình bỏ ra. Đường tài chính vững vàng, con giáp này không cần quá lo lắng, có thể tiêu xài thoải mái. Hãy tận dụng cơ hội ngay khi có thể để để phất lên làm giàu.

Đường tình duyên của con giáp được như ý. Bản mệnh và người ấy có những bất đồng quan điểm nhưng rất nhanh sau đó sẽ làm hòa, tình cảm ngày càng gắng kết.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới vận trình hưng thịnh, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vấn đề tài chính có nhiều bước tiền. Nếu con giáp may mắn đang có ý định tìm hiểu hạng mục nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp này. Thế nhưng, con giáp cũng nên cân nhắc lựa chọn những lĩnh vực an toàn, bản thân đã có nền tảng nhất định để dễ chạm đến thành công. 

Tình hình sức khỏe trong ngày của con giáp khá tốt. Ăn nhiều rau xanh vừa giúp giảm cân vừa mang lại một cơ thể khỏe mạnh. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tranh thủ ngủ đủ giấc để tinh thần luôn minh mẫn.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vấn đề tài chính có nhiều bước tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh trong thời gian này. Bên cạnh đó, con giáp cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Con giáp có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ. 

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Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận trình trôi chảy và thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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