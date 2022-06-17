Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 18/6/2022, Hung Tinh chiếu mệnh, xui rủi trăm bề, 3 con giáp sự nghiệp nguy nan, tiền tài hao hụt, vướng nhiều thị phi, khó tránh tai kiếp

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 10:59

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 18/6/2022, 3 con giáp xui xẻo vướng nhiều thị phi, sự nghiệp bất ổn, dễ lâm vào thiếu thốn, nợ nần.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào ngày mai (18/6) sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc và cuộc sống. Tiểu nhân tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn. Bản mệnh được khuyên phải thật cẩn thận trước mọi tình huống, chỉ cần một sai sót cũng dẫn đến hậu quả không hay.

Đường tài lộc không như ý muốn, Con giáp làm ăn thua lỗ nên tiền bạc bị hao tổn nhiều. Trong thời gian này nên chú ý chi tiêu kẻo lâm vào nợ nần, thiếu thốn.

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Người tuổi Sửu vào ngày mai (18/6) sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày mai cẩn thận tiền bạc, xu rủi vây quanh. Con giáp có xu hướng nhận quá nhiều công việc và trách nhiệm. Sự tham vọng và cầu toàn trở thành con dao 2 lưỡi và vô tình đang khiến sự nghiệp của con giáp đi xuống. Bởi lẽ bạn chẳng thể tập trung hoàn thành tốt nhất việc gì. Lời khuyên dành cho Dần là không nên quá ôm đồm nhiều việc, hãy biết lượng sức mình để đạt được thành công tuyệt đối.

Sức khỏe của bạn trong thời gian này không được tốt. Bạn nên duy trì thói quen ăn sáng lành mạnh hàng ngày. Bởi muốn giữ cho sự trao đổi.

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Người tuổi Dần trong ngày mai cẩn thận tiền bạc, xu rủi vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong ngày mai (18/6) Hung Tinh chiếu mệnh, làm gì cũng trắc trở. Bản mệnh có thể là người tài hoa nhưng đôi khi sự thẳng thắn quá mức của bạn khiến người khác bị tổn thương, thậm chí gây thù chuốc oán với mọi người. Hãy suy nghĩ kĩ hơn trước phát ngôn hay làm bất cứ điều gì. Chỉ khi cư xử chín chắn, tế nhị, bạn mới xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo này thường hay nổi nóng với nửa kia vì nhiều không đâu. Mâu thuẫn không hồi kết có thể là nguyên nhân dẫn đến rạn mức mối quan hệ hiện tại. 

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Người tuổi Tỵ trong ngày mai (18/6) Hung Tinh chiếu mệnh, làm gì cũng trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/6/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão tài lộc vượng sắc, phúc khí đầy nhà, giàu sang phú quý, Dần vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Bảy ngày 18/6/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão tài lộc vượng sắc, phúc khí đầy nhà, giàu sang phú quý, Dần vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 18/6/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Mão may mắn liên miên, tiền vàng ngập lối. Trong khi đó, người tuổi Dần tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

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