Tử vi 10 ngày tới (2/5 - 8/5), hồng phúc tề thiên, tiền tài dư dả, 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 21:25

Tử vi 10 ngày tới (2/5 - 8/5), 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, có được nhiều cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của tuổi Thìn trong 10 ngày tới có nhiều khởi sắc. Với người kinh doanh, huyện buôn bán kinh doanh thuận lợi, chẳng còn bao xa là sẽ phát tài. Thu nhập từ công việc phụ cũng giúp bản mệnh cứ hết tiền lại có, chỉ cần chăm chỉ làm việc là được. Còn với người làm công ăn lương, con giáp này hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh chóng, mở ra con đường thăng tiến cho mình.

Sức khỏe của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp cũng nên chú ý luyện tập để giữ gìn vóc dáng, tránh thức khuya sẽ ảnh hưởng nhiều đến tinh thần.

Tử vi 10 ngày tới (2/5 - 8/5), hồng phúc tề thiên, tiền tài dư dả, 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh 1
Đường tài lộc của tuổi Thìn trong 10 ngày tới có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão trong 10 ngày tới gặp được cơ hội để phát triển nhanh chóng. Con giáp hãy mạnh dạn chớp lấy thời cơ, đừng nhường cho người khác. Bạn vốn có tiềm năng, vì thế đừng vội thỏa mãn với những gì mình đang có. Những kế hoạch của bạn đang dần đem lại hiệu quả bước đầu, hãy tiếp tục thực hành và trông đợi kết quả rõ ràng hơn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều thăng tiến. Bản mệnh và nửa kia sau bao sóng gió đã hiểu và thông cảm cho nhau. Người độc thân tìm được lương duyên trời định.

Tử vi 10 ngày tới (2/5 - 8/5), hồng phúc tề thiên, tiền tài dư dả, 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh 2
Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão trong 10 ngày tới gặp được cơ hội để phát triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự. Chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó, con giáp có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, bản mệnh luôn biết thế mạnh của mình ở đâu và hết lòng phát huy nên nhận được những thành công nhất định.

Chuyện tình cảm của của con giáp cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. 

Tử vi 10 ngày tới (2/5 - 8/5), hồng phúc tề thiên, tiền tài dư dả, 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, hanh thông sự nghiệp, sống trong giàu sang, nhung lụa - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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