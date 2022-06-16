Tử vi 10 ngày tới (17/6-26/6), nguyên khí dồi dào, những con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 13:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nguyên khí dồi dào, tài lộc công danh, "hốt tiền" đầy túi trong 10 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Ngọ sở hữu nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Bên cjanh đó Thiên Tài báo hiệu tài chính của con giáp may mắn này sẽ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán khiến bạn không còn bận tâm quá nhiều vào các khoản chi tiêu trong cuộc sống.

Tử vi 10 ngày tới (17/6-26/6), nguyên khí dồi dào, những con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sở hữu nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh, thoát khỏi hung tinh nên vận mệnh được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về sự nghiệp, tài lộc trong thời gian tới. Bản thân của bạn cũng luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn nên ngày hưởng trái ngọt sẽ không còn xa. Vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội và không nhụt chí. Chỉ cần cố gắng thì những tháng ngày rực rỡ của bạn sắp đến.

Ngoài ra, bạn vốn có tính hiền lành nên thường được những người xung quanh yêu mến. Bản thân người tuổi Mùi trong công việc và cuộc sống thường ít nói, sâu sắc, nói ít làm nhiều, một khi đã làm gì là thường chắc ăn.

Tử vi 10 ngày tới (17/6-26/6), nguyên khí dồi dào, những con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi - Ảnh 2
Người tuổi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh, thoát khỏi hung tinh nên vận mệnh được cải thiện nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh. Trong công việc, bạn luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Tý là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất.

Cuộc sống của con giáp này cũng sẽ trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giải đoạn nhất thời. Vì bạn có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn.

Tử vi 10 ngày tới (17/6-26/6), nguyên khí dồi dào, những con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi - Ảnh 3
Người tuổi Tý luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây may mắn ngập tràn, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền chảy vào túi liên tục vào đúng 19h ngày 17/6/2022.

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