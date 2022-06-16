Kể từ ngày 17/6/2022, những con giáp sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', tiền tài đầy túi, may mắn trăm đường, vận tình duyên nảy nở

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 09:08

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "xuôi chèo mát mái", tiền tài đầy túi, may mắn trăm đường, vận tình duyên nảy nở sau ngày 17/6.

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ trở nên thuận lợi và xuôi chèo mát mái kể từ ngày 17/6/2022. Tài vận tiền bạc của bạn cũng coi như ổn định, bạn có nhiều cơ hội để phát tài, lương thưởng cũng có dấu hiệu tăng lên. Ngoài ra, bạn sẽ có những cơ hội đầu tư mới, nó sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn hơn và thuận lợi hơn trong việc phát triển.

Bên cạnh đó, con giáp này với những người thân yêu có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Bạn được những người xung quanh cũng chăm sóc, dành cho sự quan tâm đặc biệt mà bản mệnh từng mong muốn. Những người còn độc thân thì rất có thể sẽ nhận được lời mời tụ tập, hẹn hò với bạn bè của mình.

Kể từ ngày 17/6/2022, những con giáp sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', tiền tài đầy túi, may mắn trăm đường, vận tình duyên nảy nở - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi và xuôi chèo mát mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài xuất hiện sau ngày 17/6/2022 cho thấy cơ hội kiếm tiền của người tuổi Ngọ chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hay đầu tư phụ. Nhờ vậy thu nhập của bạn được tăng tiến khá rõ. Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này đừng quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê công việc chính nhé. Dẫu sao đó mới chính là nguồn thu nhập ổn định và bền vững của bạn. Với những người làm kinh doanh, bạn có thể nhận được tiền đầu tư từ bạn hàng, đối tác hoặc người thân trong gia đình. Hãy có cách sử dụng khoản tiền đó hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con.

Vận trình tình duyên của người tuổi Ngọ cũng vô cùng khởi sắc. Nếu con giáp này còn độc thân sẽ không phải lo không gặp được người tâm đầu ý hợp, cơ hội để bản mệnh tiếp xúc với người khác giới trong ngày rất nhiều, cơ may sẽ có được mối tình như ý, hạnh phúc ngay trong tầm tay. Trải qua bao thăng trầm các cặp đôi ngày càng thấu hiểu nhau, không còn mâu thuẫn hiểu lầm nào có thể ngăn cản tình yêu đôi lứa.

Kể từ ngày 17/6/2022, những con giáp sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', tiền tài đầy túi, may mắn trăm đường, vận tình duyên nảy nở - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hay đầu tư phụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức trong thời gian. Do đó, tình hình tài chính khá tốt, bạn không cần phải lo lắng gì. Khi cả nguồn thu chính và phụ đều tăng ngay từ sau ngày 17/6, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều.

Chuyện tình cảm cho thấy những dấu hiệu tốt từ những người tuổi Sửu còn độc thân, bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới trong ngày hôm nay.Bạn có thể sẽ bị ấn tượng với cái nhìn đầu tiên, hoặc thiện cảm lần đầu đối phương tạo ra. Trong tình cảm, bạn hiếm khi trải nghiệm cảm giác của tình yêu đích thực. Vì bạn không cho phép bất kỳ ai vượt qua rào cản đặt xung quanh mình, bạn cảm thấy buồn và cô đơn và tự hỏi bạn đang thiếu gì.

Kể từ ngày 17/6/2022, những con giáp sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', tiền tài đầy túi, may mắn trăm đường, vận tình duyên nảy nở - Ảnh 3
Người tuổi Sửu được quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 9 ngày tới (16/6-24/6), vượng vận bùng cháy, những con giáp được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy

Tử vi 9 ngày tới (16/6-24/6), vượng vận bùng cháy, những con giáp được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được thần May Mắn 'đỡ đầu', công việc làm gì cũng thuận lợi, tiền vào két chất đầy trong 9 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 51 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 51 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 6 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026