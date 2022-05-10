Tử vi 10 ngày tới (11/5 - 20/5), thời vận khai mở, quý nhân phù trợ, 3 con giáp sự nghiệp tài vận đắc hỷ, may mắn ngập tràn, cuộc sống ấm no, sung túc mỹ mãn

Trong cuộc sống này, những người tuổi Tỵ gặp phải không ít sóng gió, nhưng sau đó nhờ bản lĩnh hơn người, họ đã công thành danh toại, đến một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tỵ sẽ xây dựng được sự nghiệp viên mãn, tài vận cũng dồi dào.

Trời sinh con giáp tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để đổi đời. Trong công việc cũng vậy, họ luôn cố gắng chăm chỉ hết mình với những nhiệm vụ được giao và hoàn thành rất xuất sắc. Chính vì vậy, mà trong mắt sếp họ là một nhân viên đầy tiềm năng có triển vọng để leo cao hơn nữa.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên điều này chỉ có thể thành sự thật chỉ khi bản thân Tỵ biết nắm lấy thời cơ của riêng mình.

Tử vi học có nói, 10 ngày tới đây, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực.Công việc của tuổi Tỵ sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, ngoài ra tuổi Tỵ còn gặp được quý nhân giúp đỡ trong những lúc con giáp này rơi vào đường cùng.

Tử vi học có nói, 10 ngày tới đây, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực.Công việc của tuổi Tỵ sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, ngoài ra tuổi Tỵ còn gặp được quý nhân giúp đỡ trong những lúc con giáp này rơi vào đường cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống vì mình vì mọi người, biết chia sẻ và không ngừng giúp đỡ người khác. Trong số những con giáp, tuổi Hợi được xem là con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất, chẳng may có gặp khó khăn thì họ cũng sớm vượt qua.

Cụ thể, tử vi 10 ngày tới đây cho biết tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với 2021, công việc tới tay còn hỏng, năm 2022, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.

Vì vậy, hãy cẩn thận trước mọi quyết định liên quan đến tiền nong trong năm nay để tránh mọi rủi ro không cần thiết nhé.

Tử vi 10 ngày tới đây cho biết tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với 2021, công việc tới tay còn hỏng, năm 2022, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó, biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm thời cơ thích hợp xây dựng cuộc sống ấm no sung túc.

Tử vi vài ngày tới đây cho biết, người tuổi Mùi có đường tài vận khá vượng, càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Song bên cạnh đó có hung tinh ám tàng nên bạn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục.

Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng gắn kết, cha mẹ con cái hòa hợp, gia đạo an yên. Người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ trong tháng. Việc cả hai có đi đến đâu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chuyện tình cảm nên để diễn ra theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép càng khó mà có được hạnh phúc.

Nhìn chung, trong nửa cuối tháng 5 này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn không ngờ.

Tử vi vài ngày tới đây cho biết, người tuổi Mùi có đường tài vận khá vượng, càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Song bên cạnh đó có hung tinh ám tàng nên bạn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.